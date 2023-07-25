İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur’an’a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İran ve Irak'ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.

RESMİ TOPLANTI TALEBİ İLETİLDİ

Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü söyledi.