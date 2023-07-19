Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği protestocular tarafından ateşe verildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı büyükelçilik binasını bastı.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek beklenen söz konusu eylemi protesto etmeye başladı. Göstericiler İsveç hükümetine karşı slogan atarak, büyükelçilik bahçesine girdi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Irak güvenlik güçleri, olay yerindeki önlemleri artırdı.

ATEŞE VERDİLER

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.