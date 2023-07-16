Yunan basınından Türkiye itirafı: Batı yeri doldurulamaz olarak görüyor

Yunanistan, günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile başbakanları Kiryakos Miçotakis'in Lityvanya'nı başkenti Vilnius'taki görüşmesini bekliyordu. NATO Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmenin iki taraf için de çok olumlu geçtiği bildirildi.
Yunan basınında ise günlerdir zirvedeki görüşmenin detayları analiz ediliyor. Yunanistan'ın savunma gazetelerinden Defence Point'te ise dikkat çeken bir analiz yayımlandı.
"Hüsnükuruntu! Türkiye için mağlubiyet yok' başlıklı haberde "İki şey merak ediliyor Yunanistan ve Türkiye kazandı mı yoksa kaybetti mi?" sorusu soruldu.
Analizde, "Batı için Türkiye hala 'yeri doldurulamaz' olarak görülmekte" sözlerine yer verildi. Yenilginin söz konusu dahi olmadığına dikkat çekildi.
Türkiye'nin istediklerini alabilmek için güzel hamleler yaptığını ifade eden gazete, "Bunun neden bir kayıp olduğunu ifade ediyorsunuz ki bu başarılı bir Türk manevrası" dedi.
Bunun yanı sıra dengelerin oturduğu düzende Türkiye'nin ne yönde olacağına ya da nasıl bir politika izleyeceğine de yine kendisinin karar vereceğine dikkat çekildi.