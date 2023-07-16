Yunan basınından Türkiye itirafı: Batı yeri doldurulamaz olarak görüyor

Analizde, "Batı için Türkiye hala 'yeri doldurulamaz' olarak görülmekte" sözlerine yer verildi. Yenilginin söz konusu dahi olmadığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin istediklerini alabilmek için güzel hamleler yaptığını ifade eden gazete, "Bunun neden bir kayıp olduğunu ifade ediyorsunuz ki bu başarılı bir Türk manevrası" dedi.

Bunun yanı sıra dengelerin oturduğu düzende Türkiye'nin ne yönde olacağına ya da nasıl bir politika izleyeceğine de yine kendisinin karar vereceğine dikkat çekildi.