İngiltere'de yine grev! Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 gün iş bırakacak

Geçtiğimiz yıl Avrupa havalimanlarında yaşana krizin bir benzeri daha geliyor...
İNGİLTERE'DE 950 ÇALIŞAN GREVE GİDİYOR
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 8 günlük greve gidecek.
Çalışanları temsil eden Unite sendikasının açıklamasına göre, büyük hava yolu şirketlerinin check-in, yer ve bagaj hizmetleri gibi faaliyetlerini yürüten ASC, Menzies Aviation, GGS ve DHL Services Ltd. şirketlerinde çalışanlar, ocak ayından beri devam eden görüşmelerdeki taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldı.
İPTALLER KAÇINILMAZ
Havalimanındaki 950 çalışan, ilk olarak 28 Temmuz-1 Ağustos'ta, 4 gün greve gidecek. Grevlerin ikinci kısmı ise 4 Ağustos-8 Ağustos'ta olacak.
Grevler nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda aksaklık, erteleme veya iptaller "kaçınılmaz" olarak görülürken, British Airways, Easyjet, Ryanair, TUI, Westjet and Wizz hava yolları grevlerden etkilenecek.
Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, Gatwick'teki üyelerinin zorlu roller üstlendiğini ve havalimanındaki faaliyetlerin devamlılığını sağladıklarını belirterek, "Havalimanındaki bu düşük ücret sorununu ortadan kaldırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.
Unite Bölge Sorumlusu Dominic Rothwell ise grevlerin havalimanındaki operasyonlarda kaçınılmaz şekilde erteleme, aksaklık ve iptallere yol açacağını aktararak, "Bu anlaşmazlığı, tamamen şirketler ortaya çıkardı. Üyelerimize adil bir maaş teklifinde bulunmak için her türlü fırsat vardı ama bunu yapmamayı tercih ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
Gatwick Havalimanı sözcüsünün de uçuşların planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için hava yolu şirketlerini destekleyeceği kaydedildi.
Easyjet, bu hafta başında yaptığı açıklamada, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 1.700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu.
DOKTORLAR DA GREVDE!
Öte yandan İngiltere'de asistan doktorlar da maaş artışı talep ederek greve gitti. Doktorların şimdiye kadarki en uzun grev olarak nitelendirilen 5 günlük iş bırakma eylemi sebebiyle binlerce hasta mağdur oldu.
HAVALİMANLARINDA KRİZ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz yıl Avrupa'daki birçok havalimanında personel eksikliği sebebiyle kriz yaşanmıştı. Birçok valiz ortada kalırken uçuşlar iptal edilmiş yolcular perişan olmuştu.