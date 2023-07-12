BBC'de pedofili rezaleti büyüyor! 4. mağdur ortaya çıktı: Mide bulandıran mesajlar ifşa oldu

Çocuğun annesi "Bir keresinde tek seferde 5 bin sterlin göndermişti. Para, çocuğumun müstehcen fotoğrafları karşılığındaydı. Sadece birkaç yıl içinde hayalet benzeri bir bağımlıya geçti" dedi. Anne, şu anda 20 yaşında olan çocuğunun sunucudan gelen parayı bir crack kokain alışkanlığını finanse etmek için kullandığını söyledi.

SKANDAL BÜYÜYOR

Rezalete ilişkin soruşturma devam ederken BBC sunucusu, 17 yaşındayken kendilerine 'ürkütücü' Instagram mesajları gönderdiğini söyleyen dördüncü bir gencin yeni iddialarıyla karşı karşıya.

Genç kız, daha önce hiçbir iletişimi olmadığı sunucunun, bir anda kendisine kalp emojili mesajlar gönderdiğini söyledi.

İkili arasında düzensiz mesajlar bir süre daha devam ederke, iletişimin bir süre sonra aniden kesildiği belirtildi.