BBC'de pedofili rezaleti büyüyor! 4. mağdur ortaya çıktı: Mide bulandıran mesajlar ifşa oldu

İngiliz yayın organı BBC'nin tanınmış bir sunucusunun, 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiasında rezalet büyüyor. Sunucu ve 4. taciz mağduru arasındaki mesajlaşma ifşa olurken, BBC soruşturma hakkında yeni bir açıklama yayınlamadı. Şu an 22 yaşında bulunan genç kızın, ilk kez açıkladığı bilgiler İngiltere kamuoyunda ses getirdi.
SKANDAL PATLADI
BBC'de çalışan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki bir çocuktan, para karşılığı müstehcen fotorğraflar istediği ortaya çıkmıştı.
ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Yaşanan olaylar sonrası 17 yaşındaki çocuğun annesi The Sun'a gazetesine konuştu. Sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladığını söyleyen anne, 19 Mayıs'ta BBC'ye başvurduğu ve sunucudan nakit göndermeyi bırakması için şirkete yalvardığını belirtti.