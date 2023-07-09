Twitter'in sahibi Elon Musk'tan Threads'in Sahibi Mark Zuckerberg'e: Tam bir gavat





"ZUCK TAM BİR GAVAT"

Twitter'da bir kullanıcının Zuckerberg'i etiketleyerek "Onu gerçekten kızdırmak için uzaya gitmelisin" paylaşımı yapması üzerine Elon Musk paylaşımın altına Türkçe'de "gavat" manasına da gelen "Zuck is a cuck" yorumu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı devraldı ve şirketin kurulduğu 2006'dan bu yana en büyük skandalları beraberinde getirdi. Musk'ın alışılmadık yönetim tarzı hem kullanıcıların hem de reklamverenlerin siteden uzaklaşmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Musk'ın yaptığı son hamle ile tepkiler iyice büyüdü. Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarının çoğuna, "kullanım limiti aşıldı" uyarısı geldi. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Twitter'daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını söyledi.