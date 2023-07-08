NATO'ya girmenin hayal olduğunu anlayan İsveç'e çark etti! Yasa değişikliği tartışılıyor

PUTİN'DEN TEPKİ: DİNİ DUYGULARA SAYGI GÖSTERİLMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıya tepki göstermişti. Derbent kenti ziyaretinde Kur'an-ı Kerim hediye edilen Putin, "Sadece Müslümanlar için değil, herkes için kutsal. Başka ülkelerde dini duygulara saygı gösterilmiyor; bu, suç kabul edilmiyor. Ama bizde suç." diye konuşmuştu. Putin, Rusya'nın bu yasal kurallara her zaman bağlı kalacağını söylemişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınayarak, bu tür provokatif eylemlerin tekrar yaşanmaması için "toplu önlemler alma" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), "Kur'an'ı veya herhangi bir kutsal kitabı yakmak saldırgan, saygısız ve açık bir provokasyon eylemidir." açıklamasında bulunmuştu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek "Öfkeleniyorum; bu tür eylemlerden tiksiniyorum." demişti.