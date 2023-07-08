NATO'ya girmenin hayal olduğunu anlayan İsveç'e çark etti! Yasa değişikliği tartışılıyor

İsveç, ateşle oynayarak, ülkesinde Kur'an'ı Kerim yakılmasına izin verdi. Milli ve dini değerleri ayaklar altına alan bu aşağılık eyleme Türkiye büyük tepki gösterdi. NATO'ya giriş sürecinde Türkiye'nin de onayına ihtiyaç duyan İsveç'e Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. İsveç'te yapılan bu aşağılık eylemler son bulmadan NATO kapısının açılmayacağı vurgulandı. NATO'ya Türkiye'nin onayı olmadan giremeyeceğini anlayan İsveç olumlu bir adım attı. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin, ülkede Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü bildirdi.
YASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla başlayan tartışma konusunda Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Strömmer, Ku'ran-ı Kerim yakılma olaylarının İsveç'in güvenliğini tehlikeye attığını ve bu yüzden de hükümetin Kur'an-ı Kerim yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartıştığını belirtti.
Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının İsveç iç güvenliğinde tehditler oluşturduğunu aktaran Stömmer, "Hükümet olarak son zamanlarda yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'in güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Kur'an veya diğer kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartışıyoruz." ifadesini kullandı.