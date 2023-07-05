BBC sunucusu Anjana Gadgil’den İsrail Başbakanı Bennet’e "one minute" çıkışı!

Eski Başbakan Bennett, İsrail'in Cenin saldırılarına ilişkin katıldığı BBC yayınında saldırıda ölenleri "terörist" olarak tanımladı. Buna karşılık sunucu Gadgil, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu kişileri "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.
16-18 YAŞ ARASINDAKİ İNSANLARI ÖLDÜRMEK Mİ?
BBC sunucusu Gadgil, eski İsrail Başbakanı Bennett'e ilk olarak, "İsrail ordusu buna 'askeri operasyon' diyor ama artık 4'ü 18 yaşın altında olmak üzere genç insanların öldürüldüğünü biliyoruz. Ordunun amacı gerçekten de bu mu? 16-18 yaş arasındaki insanları öldürmek mi?" sorusunu yöneltti.
Bennett, soruya verdiği yanıtta, İsrail ordusunun operasyonunda hayatını kaybeden 11 kişinin tamamının "militan" olduğunu öne sürerek "Silah taşımaya karar veren genç teröristlerin olması onların sorumluluğudur." dedi.
"İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEKTEN MUTLULUK DUYUYOR"
İsrail Başbakanı Bennett'in yanıtının ardından sunucu Gadgil, ölenleri "çocuk" olarak niteledi ve "İsrail güçleri çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Bennett, "Biliyor musunuz, bunu söylemeniz oldukça dikkat çekici çünkü bizi öldürüyorlar." karşılığını verdi. BBC sunucusu Gadgil ise Bennett'in bu kişileri "terörist", BM'nin ise "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.
Sunucu, "BM onları çocuk olarak tanımladı ve bu hedefli saldırıda 16-18 yaşları arasında 4 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bunun hedefli bir saldırı olduğunu unutmayalım. İsrail güçleri bu insanları aramaya devam ediyor." şeklinde konuştu.
Gadgil'in sözlerinin ardından eski İsrail Başbakanı Bennett, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Onlar sivilleri öldürüyorlar ve sizin bunun ahlaki eşdeğerini ya da daha kötüsünü yapmanız bence kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.