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    • Dünya
    • 05.07.2023 19:22
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    • 05.07.2023 19:49
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    BBC sunucusu Anjana Gadgil’den İsrail Başbakanı Bennet’e "one minute" çıkışı!

    Filistin’de işgalci İsrail zulmüne maruz kalan Müslümanlar bu kez Cenin’de alçak saldırıya uğradı. 48 saat boyunca süren İsrail saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldü, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı. Olayın sıcaklığı sürerken BBC sunucusu Anjana Gadgil’den çok çarpıcı bir çıkış geldi. Gadgil, İsrail'in Cenin saldırısına yönelik yayına katılan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Filistinli çocukları "militan" olarak tanımlaması üzerine Bennet'e, "İsrail güçleri çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor." yanıtını verdi. Daha sonra ortam gerilirken Gadgil'in bu sözleri 14 sene önce mazlumların umudu Başkan Erdoğan’ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in suratına vurduğu "one minute" çıkışını akıllara geldi. Başkan Erdoğan burada, İsrail katliamlarına değinerek, “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." demişti.

    takvim.com.tr
    BBC sunucusundan İsrail’e one minute çıkışı!

    Eski Başbakan Bennett, İsrail'in Cenin saldırılarına ilişkin katıldığı BBC yayınında saldırıda ölenleri "terörist" olarak tanımladı. Buna karşılık sunucu Gadgil, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu kişileri "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.



    16-18 YAŞ ARASINDAKİ İNSANLARI ÖLDÜRMEK Mİ?
    BBC sunucusu Gadgil, eski İsrail Başbakanı Bennett'e ilk olarak, "İsrail ordusu buna 'askeri operasyon' diyor ama artık 4'ü 18 yaşın altında olmak üzere genç insanların öldürüldüğünü biliyoruz. Ordunun amacı gerçekten de bu mu? 16-18 yaş arasındaki insanları öldürmek mi?" sorusunu yöneltti.

    Bennett, soruya verdiği yanıtta, İsrail ordusunun operasyonunda hayatını kaybeden 11 kişinin tamamının "militan" olduğunu öne sürerek "Silah taşımaya karar veren genç teröristlerin olması onların sorumluluğudur." dedi.

    "İSRAİL ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEKTEN MUTLULUK DUYUYOR"
    İsrail Başbakanı Bennett'in yanıtının ardından sunucu Gadgil, ölenleri "çocuk" olarak niteledi ve "İsrail güçleri çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine Bennett, "Biliyor musunuz, bunu söylemeniz oldukça dikkat çekici çünkü bizi öldürüyorlar." karşılığını verdi. BBC sunucusu Gadgil ise Bennett'in bu kişileri "terörist", BM'nin ise "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.

    Sunucu, "BM onları çocuk olarak tanımladı ve bu hedefli saldırıda 16-18 yaşları arasında 4 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bunun hedefli bir saldırı olduğunu unutmayalım. İsrail güçleri bu insanları aramaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

    Gadgil'in sözlerinin ardından eski İsrail Başbakanı Bennett, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Onlar sivilleri öldürüyorlar ve sizin bunun ahlaki eşdeğerini ya da daha kötüsünü yapmanız bence kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

        BENNETT'TEN BBC SUNUCUSUNUN İFADELERİNE TEPKİ
        Eski İsrail Başbakanı Bennett, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, BBC sunucusu Gadgil'in ifadelerine tepki göstererek, "BBC'den röportaj yapan kişi bana 'İsrail ordusu askerlerinin çocukları öldürmekten mutlu olduklarını' iddia etme cüretini gösterdi." yorumunda bulundu.

        "ÖLDÜRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ"
        Bu sözler sonrası ortam gerilirken Gadgil'in bu sözleri 14 sene önce mazlumların umudu Başkan Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'izn suratına vurduğu "one minute" çıkışını akıllara getirdi.

        Başkan Erdoğan burada, İsrail katliamlarına değinerek, "Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." demişti.

        Peres'in Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Başkan Erdoğan'nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius'a dönerek "one minute" diyerek, kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulundu.

            Başkan Erdoğan, daha sonra Peres'e yüksek sesle hitap ederek, "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum." sözleri hafızalara kazındı.

            Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, "Davos benim için bitmiştir." diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan'ı alkışlamıştı.

            İSRAİL'İN CENİN BASKININDA YAŞANANALR
            İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

            Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "Operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" ifade etmişti.

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            Sözde başörtülü fenomen üzerinden kirli operasyon
            Haberler Dünya BBC sunucusu Anjana Gadgil’den İsrail Başbakanı Bennet’e "one minute" çıkışı!
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