BBC sunucusu Anjana Gadgil’den İsrail Başbakanı Bennet’e "one minute" çıkışı!

Eski Başbakan Bennett, İsrail'in Cenin saldırılarına ilişkin katıldığı BBC yayınında saldırıda ölenleri "terörist" olarak tanımladı. Buna karşılık sunucu Gadgil, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu kişileri "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.





16-18 YAŞ ARASINDAKİ İNSANLARI ÖLDÜRMEK Mİ?

BBC sunucusu Gadgil, eski İsrail Başbakanı Bennett'e ilk olarak, "İsrail ordusu buna 'askeri operasyon' diyor ama artık 4'ü 18 yaşın altında olmak üzere genç insanların öldürüldüğünü biliyoruz. Ordunun amacı gerçekten de bu mu? 16-18 yaş arasındaki insanları öldürmek mi?" sorusunu yöneltti.

Bennett, soruya verdiği yanıtta, İsrail ordusunun operasyonunda hayatını kaybeden 11 kişinin tamamının "militan" olduğunu öne sürerek "Silah taşımaya karar veren genç teröristlerin olması onların sorumluluğudur." dedi.