FBI'ın izleme listesi ifşa oldu: ABD'deki bir milyondan fazla Müslüman'ın fişlendiğini kanıtladı

Abbas, şu değerlendirmede bulundu:

"FBI'ın Müslümanlara odaklandığı, takip ettiği uzun zamandır biliniyordu ancak bunu biliyor olmamıza rağmen söz konusu listeyi ilk elden görmek şoke edici. FBI gerçekten de Müslümanların fişlendiği gizli takip listesi yaptı ve artık bu konuda elimizde sağlam kanıtlarımız var. 11 Eylül'den sonra temelde sınırsız kaynaklara sahip olan ABD, Müslüman toplumunu kalıcı olarak gözetlemenin bir yolunu bulmaya karar verdi. Elektronik ortamda ve İslami toplulukların arasına yerleştirilen kişiler aracılığıyla takipler gerçekleştirildi. Müslümanların sürekli olarak izlenmesi bugüne kadar artarak devam etti."

"ŞÜPHEYLE YAKLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Abbas, ABD genelinde 2 bin 500 kadar cami bulunduğunu ve bu camilerde de Müslümanların takip edildiğini dile getirerek, buralarda istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla binlerce kişinin işe alındığını ifade etti.

CAIR tarafından hazırlanan "Yirmi Yıl Çok Fazla, FBI'ın İzleme Listesini Durdurmak için Çağrı" isimli raporda, FBI veri tabanında sadece "Muhammed" ve "Ali" isimlerinin farklı telaffuzlarıyla 350 binden fazla kez geçtiğine değinen Abbas, takip için kişinin yalnızca Müslüman ismine sahip olmasının yeterli olduğunun altını çizdi.