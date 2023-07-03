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    • Dünya
    • 03.07.2023 10:27
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    • 03.07.2023 10:27
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    İsrail'den kanlı baskın! 5 Filistinli öldürüldü, 27 kişi yaralandı

    İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4'ü Cenin kendine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsrail’den Filistin’e kanlı baskın!

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

    İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7'si ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

    İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

    İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

    Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

    İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.

    İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

    İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

        1 FİLİSTİNLİ BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

        İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

        Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Cenin'e düzenlenen hava saldırısında, "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin Mülteci Kampı'nı savunma savaşına, birlikte omuz omuza giriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 185'e yükseldi.

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