İsrail'den kanlı baskın! 5 Filistinli öldürüldü, 27 kişi yaralandı

İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.