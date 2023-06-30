Hayal kırıklığına uğrayan Yunanistan'da Erdoğan-Miçotakis zirvesi heyecanı! İşte öne çıkan 3 madde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi marjında ikili bir görüşmede bir araya gelecek.

Mart 2022'den bu yana iki lider ilk kez yüz yüze görüşecek. Bu durum Yunan medyasında heyecana neden oldu.

In.gr Haber sitesinde yayınlanan "Miçotakis ile Erdoğan görüşmesinde neler olacak?" başlıklı makalede toplantının tamamen farklı koşullarda gerçekleşeceği belirtildi.

ZİRVE İKİ ÜLKE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

İki liderin de arkalarında güçlü çoğunluklarla yeniden seçildiğine dikkat çeken yazar, Türkiye'de yaşanan yıkıcı deprem felaketi ve Atina'yı sarsan tren kazası sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde iyileştiğine dikkat çekti. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini de Vilnius zirvesinin iki ülke için yeni bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Makalenin yazarı P.K. Ioakeimidis, Ukrayna'daki savaş, Türkiye'nin Mısır, İsrail, Suriye, Ermenistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme adımları ile jeopolitik ortamın çarpıcı bir şekilde değiştiğini vurgularken, Başkan Erdoğan'ın Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir başlangıca ihtiyaç olduğunu söylediğini belirtti.

ZOR KARARLAR ALINACAK

İki liderin görüşmesinin Türkiye ve Yunanistan'daki yeni siyasi dönemlerin başlangıcında ve kurulan yeni güçlü hükümetlerle gerçekleşmesinin iyi bir zamanlama olduğunu belirten Ioakeimidis, bu süreçte zor kararların alınabileceğini öne sürdü.

3 MADDEDE BEKLENEN SONUÇ

In.gr görüşmenin gerçekleşmesinin kendi öneminin ötesinde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden arzulanan sonucu ise 3 maddede şöyle özetledi;

1- İki ülke ve iki lider arasındaki iletişim kanallarının tamamen yeniden kurulması

2-Politika diyaloğunun yoğunlaştırılması, güven artırıcı önlemler ve göç gibi konularda iş birliğinin geliştirilmesi

3- Türkiye ve Yunanistan arasındaki kilit konular için adım adım yol haritası çizilmesi, yanlış eylemlerden kaçınma moratoryumunun sürdürülmesi.

SEÇİM DOLAYISIYLA TEBRİK ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i arayıp seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi." ifadeleri yer almıştı.

Türkiye-BAE'nin savunma sanayi analında yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan basını, iki ülke arasındaki iş birliğinin Atina-Abu Dabi ittifakını geçersiz kılıp kılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KURDUĞUMUZ İTTİFAKLAR ÇOK ÇABUK BOZULDU"

Yunanistan'ın Körfez ülkeleriyle kurduğu ittifakın Türkiye'ye karşı kurulduğunu itiraf eden Yunan basını, "Atina'nın Körfez ülkeleriyle Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturduğuna inandığı ittifaklar çok çabuk bozuldu. BAE'nin Yunanistan ile bir savunma anlaşması imzaladığı varsayılıyor. Kime karşı savunma yardımı? Tabii ki Türkiye'ye karşı. BAE, öncelikle Türk savunma sanayisine yatırım yapmaya istekli olduğuna göre, bu anlaşma ne kadar sürebilir?. Tabii ki bu Atina için çok büyük jeopolitik bir yenilgi" ifadelerini kullandı.

Ankara ile Körfez ilişkilerinin normalleşmesinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yaptığına vurgu yapıldı.

Türk savunma sanayisini Yunanistan için tehdit gören Yunan basını," Ankara, savunma sanayisini geliştirmek için büyük bir rahatlıkla harika yollar bulmaya devam ediyor. Yunanistan silah satın alırken, Türkiye tam tersine üretiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi güçlendirdiğinden yakınan Yunan basını, muhtemel bir savaş durumunda BAE'nin Yunanistan'a savunma yardımı yapmasının uzak bir ihtimal olduğunu kaydetti.

Türkiye-BAE arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla petrol dışı ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılmasının da hedeflendiği haberde yer aldı.