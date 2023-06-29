Kenya Devlet Başkanı William Ruto'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tarihi ayar: Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz

Ancak artık buna "dur" demek isteyen birileri var…
Afrika ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları ticarette ABD dolarını kullanmamaya çağıran Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Afrika ülkeleri neden kendi aralarında yaptığı ticarette dolar kullanmak zorunda? Yerel para birimleriyle ticaret yapabilmeliyiz." dedi.
KENYA'NIN DOLARA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR
Konu, Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde de gündeme geldi.
Zirveye katılan Ruto, Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini söyledi.
Sık sık Kenya'nın ticaret için dolara olan bağımlılığını azaltma planından bahseden Ruto, küresel finans kuruluşlarını adil politikalara sahip olmaya çağırdı.
MACRON'A SÖYLEDİ: ARTIK IMF VE DÜNYA BANKASI İSTEMİYORUZ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak adeta sorguya çeken Ruto, ayar üstüne ayar verdi.