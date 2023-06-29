Kenya Devlet Başkanı William Ruto'dan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tarihi ayar: Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz

Ruto, "Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var. Yeni bir eşitler örgütü. İşler ileriye değil, geriye doğru gidiyor. Bizi duymuyorsun." diye konuştu.