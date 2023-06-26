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    • Dünya
    • 26.06.2023 22:16
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    • 26.06.2023 22:43
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kalkışma sonrası ilk kez açıklamada bulundu: Yurt dışından tehdit edildik

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Putin açıklamasında, "Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

    Putin kalkışma sonrası ilk kez açıklamada bulundu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu akşam Kremlin'den açıklama yapması beklendiği bildirildi.



    Rus Pervıy Kanal, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına atıfla, Rusya lideri Vladimir Putin'in bu akşam Kremlin'den açıklama yapması beklendiğini duyurdu.



    KALKIŞMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

    Putin'in açıklamaları şu şekilde;
    Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim.

    Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

    Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum

    Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.

    Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi.



        İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler.

        Kan dökmeyen tüm Wagner mensuplarına teşekkür ediyorum.

        Wagner savaşçıları isterlerse sevdiklerine dönebilir, Belarus'a gidebilir ya da Rusya Savunma Bakanlığı saflarında görev yapmaya başlayabilirler.

        Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakalığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler.

        Wagner askerlerinin çoğu vatansever kişilerdir, onlar da ayaklanma sırasında kullanıldılar.

        Bu yaşananlar Kiev'deki Neonazilerin istediği şeydi.



        Putin'in konuşmasının tam metni şu şekilde:

        Değerli arkadaşlar,
        Bugün bir kez daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum. Sizlere metanetiniz, dayanışmanız ve vatanseverliğiniz için teşekkür ederim. Bu sivil dayanışma her türlü şantajın, iç huzursuzluk yaratma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdi.

        PESKOV: BU AÇIKLAMALAR ABARTISIZ RUSYA'NIN KADERİNİ BELİRLEYECEK
        Rus Pervıy Kanal, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına atıfla, Rusya lideri Vladimir Putin'in bu akşam Kremlin'den açıklama yapması beklendiğini duyurmuştu.

        Peskov'u Telegram kanalından alıntılayan gazeteci Vladimir Solovyov, "Bu açıklamalar abartısız Rusya'nın kaderini belirleyecek" ifadelerini kullamıştı.

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