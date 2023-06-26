Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kalkışma sonrası ilk kez açıklamada bulundu: Yurt dışından tehdit edildik





KALKIŞMA SONRASI İLK AÇIKLAMA



Putin'in açıklamaları şu şekilde;

Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim.

Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum

Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.

Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi.