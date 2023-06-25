Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u da görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosu. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hâlâ kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok.