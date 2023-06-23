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    • Dünya
    • 24.06.2023 00:40
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    • 24.06.2023 01:11
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    Rusya'da sıcak saatler! Wagner ayaklandı, Kremlin harekete geçti: Prigojin'e jet hızında dava, asker zırhlı araçlarla sokağa indi

    Rusya'da tehlikeli bir gerilim patlak verdi... Paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef alarak "Bu gece, Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak" açıklamasını yaptı. Gelişme üzerine Rus ordusuna ait zırhlı araçlar sokaklarda görüntülenirken Kremlin'den "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklaması yapıldı. Wagner lideri Prigojin'e 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açıldı. Wagner üyelerine 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.

    takvim.com.tr
    Rusya’da neler oluyor? Tehlikeli gerilim...

    Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.



    Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un ismini açık açık vererek, "Rusya'nın gerçek vatanseverleri, tarihi bilen, devletin çıkarlarını satan zayıf bir yönetim istemeyen vatanseverler sokağa insin, silah buluruz. Bu gece, Rusya'yı zora sokan hainlerin ve suçluların dersini vereceğiz. Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak." dedi.



    Prigojin, Rus ordusunun Savunma Bakanı Şoygu'nun emriyle Wagner kamplarını vurduğunu iddia etti.

    KREMLİN İDDİALARI YALANLADI: PUTİN DURUMUN FARKINDA ÖNLEMLER ALINDI
    Gelişme üzerine Kremlin'den yanıt gecikmedi. Wagner kamplarına Rus ordusunun saldırdığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.


    Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu.



    ZIRHLI ARAÇLAR RUSYA SOKAKLARINDA, 'ASKERE VUR EMRİ VERİLDİ' İDDİASI
    Rus ordusu - Wagner gerilimi sonrası Rusya'da zırhlı araçlar sokaklarda görüntülendi.


    BBC Rusya ise, Rostov şehri ile Moskova arasında ordunun yollara barikatlar kurmaya başladığını duyurdu.



        Görevdeki askerlere "tehdit durumunda vur" yetkisi verildiğini iddia etti.


        Öte yandan tehlikeli gerilim sonrası Moskova sokaklarında zırhlı araçların devriye attığı görüldü.






        WAGNER'DEN 'BAŞLIYORUZ' PAYLAŞIMI
        Wagner'in Telegram kanalından "Başlıyoruz" şeklinde bir paylaşım yapılması ise dikkalerden kaçmadı.




        RUS MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ! WAGNER LİDERİNE 'SİLAHLI AYAKLANMA' DAVASI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Prigojin'in ifadeleriyle ilgili olarak 'silahlı ayaklanma çağrısı yapma' suçlaması üstünden ceza davası açtığını duyurdu.

        Komiteden yapılan açıklamada, "Yevgeniy Prigojin tarafından yayılan iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor. Bu yasadışı eylemlerin derhal son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

        Rusya Başsavcılığı da Prigojin hakkında yaptığı açıklamada, "Prigojin'in eylemlerinin hukuki değerlendirmesi, hakkında açılan dava kapsamında yapılacak" vurgusunu yaptı.



        20 YILA KADAR HAPİS...
        Prigojin hakkında, Rusya Ceza Kanunu'nun 'silahlı ayaklanma organize etmekle' ilgili 279. maddesi üzerinden dava açılmıştı. Söz konusu maddeden suçlu bulunan biri hakkında 20 yıla kadar hapis cezası kararı alınabiliyor.

        RUS İSTİHBARATINDAN WAGNER ÜYELERİNE ÇAĞRI: PRİGOJİN'İN HAİN EMİRLERİNE ALET OLMAYIN
        FSB Rus istihbarat servisinden yapılan bir başka açıklamada, "Wagner savaşçılarına, Prigojin'in suç teşkil edecek olan haince emirlerini yerine getirme hatasına düşmemeleri, aksine onu gözaltına almak için gerekli tedbirleri almaları çağrısını yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: YAŞANANLARI İZLİYORUZ
        Yaşananlara ilişkin Rus işgali altında olan Ukrayna'nın Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan açıklamada, "Yaşananları izliyoruz." denildi
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        Bakanlıktan “numune ve analiz” iddialarına yanıt
        Haberler Dünya Rusya'da sıcak saatler! Wagner ayaklandı, Kremlin harekete geçti: Prigojin'e jet hızında dava, asker zırhlı araçlarla sokağa indi
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