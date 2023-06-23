Rusya'da sıcak saatler! Wagner ayaklandı, Kremlin harekete geçti: Prigojin'e jet hızında dava, asker zırhlı araçlarla sokağa indi







RUS MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ! WAGNER LİDERİNE 'SİLAHLI AYAKLANMA' DAVASI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Prigojin'in ifadeleriyle ilgili olarak 'silahlı ayaklanma çağrısı yapma' suçlaması üstünden ceza davası açtığını duyurdu.



Komiteden yapılan açıklamada, "Yevgeniy Prigojin tarafından yayılan iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor. Bu yasadışı eylemlerin derhal son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

Rusya Başsavcılığı da Prigojin hakkında yaptığı açıklamada, "Prigojin'in eylemlerinin hukuki değerlendirmesi, hakkında açılan dava kapsamında yapılacak" vurgusunu yaptı.