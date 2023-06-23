Rusya'da sıcak saatler! Wagner ayaklandı, Kremlin harekete geçti: Prigojin'e jet hızında dava, asker zırhlı araçlarla sokağa indi

Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.
Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un ismini açık açık vererek, "Rusya'nın gerçek vatanseverleri, tarihi bilen, devletin çıkarlarını satan zayıf bir yönetim istemeyen vatanseverler sokağa insin, silah buluruz. Bu gece, Rusya'yı zora sokan hainlerin ve suçluların dersini vereceğiz. Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak." dedi.
Prigojin, Rus ordusunun Savunma Bakanı Şoygu'nun emriyle Wagner kamplarını vurduğunu iddia etti.
KREMLİN İDDİALARI YALANLADI: PUTİN DURUMUN FARKINDA ÖNLEMLER ALINDI
Gelişme üzerine Kremlin'den yanıt gecikmedi. Wagner kamplarına Rus ordusunun saldırdığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu.