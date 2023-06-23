Rusya - Wagner gerilimiyle eşgüdümlü Ukrayna'da patlama sesleri! Kiev dahil birçok noktaya füze isabet etti

"YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"
Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.
Bir yandan da Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner lideri Prigojin'in provokasyonundan yararlanan Kiev'in, Bahmut yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in provokasyonundan yararlandığını ve Bahmut yönünde birliklerini yoğunlaştırdığını açıkladı.