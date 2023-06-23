Rusya - Wagner gerilimiyle eşgüdümlü Ukrayna'da patlama sesleri! Kiev dahil birçok noktaya füze isabet etti





MİSİLLEME: UKRAYNA'NIN BİRÇOK BÖLGESİNE FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi.

Yetkililer, vatandaşlara saldırı alarmlarını dikkate almaları çağrısında bulunurken, hava savunma güçlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu.