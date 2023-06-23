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    • Dünya
    • 24.06.2023 04:49
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    • 24.06.2023 05:03
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    Rusya - Wagner gerilimiyle eşgüdümlü Ukrayna'da patlama sesleri! Kiev dahil birçok noktaya füze isabet etti

    Tüm dünyanın pürdikkat takip ettiği Rusya - Wagner geriliminin olduğu dakikalarda Ukrayna'da patlama sesleri duyuldu. Ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Ukrayna’ya füze saldırısı! Birçok noktada patlama

    Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.

    Rus makamları Wagner üyelerine "Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yaptı.

    "YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"
    Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.


    Bir yandan da Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner lideri Prigojin'in provokasyonundan yararlanan Kiev'in, Bahmut yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'in provokasyonundan yararlandığını ve Bahmut yönünde birliklerini yoğunlaştırdığını açıkladı.



        MİSİLLEME: UKRAYNA'NIN BİRÇOK BÖLGESİNE FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.

        Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesine Rusya tarafından füze saldırıları düzenlendi.

        Yetkililer, vatandaşlara saldırı alarmlarını dikkate almaları çağrısında bulunurken, hava savunma güçlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da şehrin bazı yerlerine füze isabet ettiğini duyurdu.
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        Wagner’den Rusya’ya tehdit! Herkesi yok edeceğiz
        Haberler Dünya Rusya - Wagner gerilimiyle eşgüdümlü Ukrayna'da patlama sesleri! Kiev dahil birçok noktaya füze isabet etti
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