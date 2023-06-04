Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi





Gazeteci-muhabir Yunus Paksoy da "Washington DC'deki büyük patlama sesini ben de duydum Beyaz Saray'dan 2 blok ötedeydim" açıklamasını yaptı.



TERÖR PANİĞİ

Ülkede ilk anda bir terör saldırı paniği yaşanırken patlamalının bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu bildirildi.



"F-16'NIN SONİK PATLAMA SESİ"

Paksoy, "Tam da patlamayı duyunca tahmin ettiğim gibi bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu doğrulandı. Halka tehdit yok" ifadelerine yer verdi.

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