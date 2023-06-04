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    • Dünya
    • 04.06.2023 22:41
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    • 04.06.2023 23:04
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi

    Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi. Patlama Beyaz Saray’dan duyuldu.. Patlama Beyaz Saray'dan duyuldu.

    Washington DC’de patlama sesleri

    Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da büyük patlama meydana geldi. Patlama Beyaz Saray'dan duyuldu.. Patlama Beyaz Saray'dan duyuldu. Patlama sesinin Kuzey Virginia'dan Maryland'e kadar geniş bir alanda duyulduğu iddia edildi.

    Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan açıkladı.



    Gazeteci Selim Atalay, "ABD Başkenti Washington'da birkaç dakika önce büyük bir patlama oldu Yer sarsıldı Ne olduğu belirsiz. Twitter birbirine soruyor" dedi.



    Gazeteci-muhabir Yunus Paksoy da "Washington DC'deki büyük patlama sesini ben de duydum Beyaz Saray'dan 2 blok ötedeydim" açıklamasını yaptı.

    TERÖR PANİĞİ
    Ülkede ilk anda bir terör saldırı paniği yaşanırken patlamalının bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu bildirildi.

    "F-16'NIN SONİK PATLAMA SESİ"
    Paksoy, "Tam da patlamayı duyunca tahmin ettiğim gibi bir F-16'nın sonik patlama sesi olduğu doğrulandı. Halka tehdit yok" ifadelerine yer verdi.

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