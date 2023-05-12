Son dakika: Başkan Erdoğan Yunan gazeteciye konuştu: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı!

Türkiye gibi Yunanistan'da da seçim heyecanı var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine devam ediyor. O mitinglerinden birini takip eden Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e konuşan Erdoğan, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.
"MİÇOTAKİS VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"
Erdoğan, "Yunanistan ile aramızdaki düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar her iki ülkeye de önemli ölçüde zarar vermiştir ve devam etmemelidir. Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.
Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna Erdoğan, "Miçotakis bunları dikkate almalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" yanıtını verdi.