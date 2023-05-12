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    • 12.05.2023 14:54
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Yunan gazeteciye konuştu: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı!

    Başkan Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde kısa bir süre kala AK Parti mitinglerini takip eden Yunan gazeteci Manolis Kostidis’e konuştu. Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Miçotakis bunları dikkate almalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" yanıtını verdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı!

    Türkiye gibi Yunanistan'da da seçim heyecanı var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine devam ediyor. O mitinglerinden birini takip eden Yunan gazeteci Manolis Kostidis'e konuşan Erdoğan, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.

    "MİÇOTAKİS VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"
    Erdoğan, "Yunanistan ile aramızdaki düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, zira bunlar her iki ülkeye de önemli ölçüde zarar vermiştir ve devam etmemelidir. Yunanistan ve Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Türkiye'den Yunanistan'a sıcak ve dostane selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

    Miçotakis'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna Erdoğan, "Miçotakis bunları dikkate almalı ve verdiği sözleri tutmalıdır" yanıtını verdi.

        "ERDOĞAN İLK TURDA KAZANACAĞINA EMİN"
        7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ufak farkla önde olduğunu iddia eden Kostidis, Erdoğan'ın ise seçim zaferinden emin olduğunu kaydetti. Erdoğan, Kostidis'e verdiği demeçte, "Meydanlardaki büyük mitingler/buluşmalar buna işaret ediyor; halk arzusunu gösteriyor biz de görüyoruz" dedi.

        Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmelere de değinen Kostidis, "Erdoğan'ın yardımcıları seçimin ilk turda biteceğini düşünüyor" diye yazdı.

        "ERDOĞAN SAMİMİ, SICAK VE ENERJİKTİ"
        Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair izlenimlerini paylaşan Yunan gazeteci, "Görüşme sırasında Erdoğan sıcak ve samimi bir tavır sergiledi. Peşi sıra yapılan mitinglere rağmen enerjikti ve gece geç saatlere kadar programını sürdürdü. Yunanistan ve Miçotakis hakkında soru sorulduğunda Erdoğan, iki ülke arasında var olan olumsuz atmosferi bir kenara bırakarak gerilimi tırmandırmamayı tercih etti. Bunun yerine, her iki liderin de kendi ülkelerinde yeniden seçilmeleri durumunda yeni bir başlangıç mesajı verdi" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Dünya Son dakika: Başkan Erdoğan Yunan gazeteciye konuştu: Miçotakis verdiği sözleri tutmalı!
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