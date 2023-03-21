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    • Dünya
    • 21.03.2023 20:31
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    • 21.03.2023 21:24
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    Son dakika: Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem! Pakistan ve Hindistan da sallandı...

    Son dakika haberi... Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    O ülke 6.5 ile sallandı!

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm'un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.




    Depremin Afganistan'ın dışında Pakistan ve Hindistan'dan da hissedildiği belirtildi. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Pakistan'da çok sayıda kişi kendini sokağa attı.

    Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem



    Depremde herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem! Pakistan ve Hindistan da sallandı...
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