Los Angeles'da yaşan Türkler'den dev yardım kampanyası

ABD'deki Los Angeles kentindeki Türk vatandaşları da depremzedeler için harekete geçti. Binlerce vatandaşımız, Türkiye LA Başkonsolosluğu'nun önderliğinde yardım paketlerini hazırladı. Global Empowerment Mission'daki hayırseverler tarafından Türkiye'ye gönderilen ayni yardımın yaklaşık 600.000 dolar tutarındaki 8 tonluk ilk sevkiyatı, Los Angeles Başkonsolosluğu'nun eşgüdümünde, Türk Havayolları seferiyle Miami Havalimanı'ndan dün gece yola çıktı.



100 BİN TÜRK DESTEK VERDİ

Gönderilecek malzemelerin toplam değeri 10 milyon doları bulacak. Dün de tek yürek çalışmayı sürdüren ekipler, yardım etmek isteyenler için öncelikli tercihin hız ve lojistik açısından kolaylık sağladığı için nakit bağışlar olduğuna dikkat çekildi. Malzeme yardımları için Los Angeles Başkonsolosluğu eşgüdümünde Miami'de bir, Atlanta'da iki, toplam üç lojistik merkezinde 24 saat aralıksız çalışma sürüyor. Dev kampanyaya 100 bini aşkın Türk'ü destek verdiği belirtildi.

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