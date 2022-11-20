İngiltere'de sokaktaki kriz derinleşiyor! Raflar boş yumurta bile yok! Esnafın umudu Dünya Kupası oldu

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Hülya Güler'in "Esnafın umudu futbola kaldı" başlıklı yazısı

Enflasyonun fırladığı İngiltere'de esnaf, yüksek fatura ve kirayla boğuşuyor. Gündemde borç erteleme var. İngilizlere Katar yerine maçları İngiltere'de seyretmeleri çağrısı yapıyorlar

Geçen hafta İngiltere'deki ekonomik krizin günlük hayata yansımalarını yazdım.

Bu kez de KOBİ seviyesindeki işletmelerin durumuna ilişkin gözlemlerimi aktaracağım. Kamu borcu 2.5 trilyon sterlini aşan İngiltere'de umutlarını pandemi sonrasına saklayan işletmelerin bugünlerdeki en büyük sıkıntısı, devletten aldıkları Kovid yardımlarıyla birlikte artan borçları... İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın 2 gün önce açıkladığı 55 milyar sterlin büyüklüğündeki yeni ekonomik tedbir paketinin de özellikle yüksek gelirlilere daha fazla vergi yükü getirmesi, işletmelerin sıkıntılarını daha da büyütecek gibi... İşler 'Dünya Kupası maçlarını izlemek için Katar'a gitmeyin' çağrısına kadar varmış durumda.

İşte size İngilizlerin 'polycrisis' dedikleri politik istikrarsızlığa bağladıkları, '1 pound bir dolar olur mu' tartışmalarının yaşandığı İngiltere ekonomisine işletmelerin gözünden bir bakış:



FATURALAR ÜÇ KAT ARTMIŞ

Pandemideki devlet yardımlarını geri ödeme stresine bir de maliyet artışları ve gelir düşüşü eklenmiş durumda... Londra'daki işletmeler artan enflasyonla panikleyen tüketicinin para harcamayı kesmesinden oldukça dertli. O yüzden tasarruf ve tüketimi kısıtlama önerisinde bulunan ekonomistlere çok tepkili. Elektrik ve doğalgaz faturalarında geçen yıla göre 3 kattan fazla artış var. Ancak gelirlerde artış değil aksine düşüş yaşıyorlar. Esnafın şimdilik bulduğu çözüm borç erteleme. Çoğu elektrik dağıtım şirketleriyle ya mahkemelik ya da müzakere masasında, borç ödeme planı çıkarmaya çalışıyor. Geçen yıl evinde ortalama 250-300 sterlin doğalgaz faturası ödeyen İngilizler bu yıl aynı miktarda doğalgaz için 900 ile 1200 sterlin fatura ödemek zorunda. İşletmelerin elektrik ve doğalgaz faturaları ise daha yüksek...