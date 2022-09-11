Kırmızı bültenle aranan 'Skaljari' çetesinin lideri olan Jovica Vukotiç'i sevgilileri ele verdi





'EMLAKÇIYIM' DEMİŞ

Düşmanları tarafından adım adım takibe alındı. Otomobili Şişli'de tarandı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Vukotiç'in, 2003'te suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç ile de yakın ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Vukotiç'in sınır dışı edildikten 15 ay sonra Türkiye'ye sahte pasaportla ve emlakçıyım diyerek girdiği anlaşıldı.