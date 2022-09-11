Kırmızı bültenle aranan 'Skaljari' çetesinin lideri olan Jovica Vukotiç'i sevgilileri ele verdi

Sırbistan'ın yeraltı örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olan Jovica Vukotiç, 2018'de Antalya'da yakalandı. Rus sevgilisi Ekaterina Petchenko'yu takibe alan ekiplerce ele geçirilen azılı mafya lideri, sınır dışı edilerek ülkesine yollandı. Hakkında tekrar kırmızı bülten çıkarılan Vukotiç, iddiaya göre tekrar İstanbul'a kapağı attı.
'EMLAKÇIYIM' DEMİŞ
Düşmanları tarafından adım adım takibe alındı. Otomobili Şişli'de tarandı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Vukotiç'in, 2003'te suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in katili Luka Bojoviç ile de yakın ilişkisi olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Vukotiç'in sınır dışı edildikten 15 ay sonra Türkiye'ye sahte pasaportla ve emlakçıyım diyerek girdiği anlaşıldı.
Sırbistan'ın en ünlü suç örgütü 'Skalieri'nin lideri Jovica Vukotiç, Antalya'da 2018'de manken sevgilisi Rus Ekaterina Petchenko takip edilerek yakalanmıştı.