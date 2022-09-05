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    • Dünya
    • 05.09.2022 17:21
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    • 05.09.2022 17:24
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    THY uçağında doğum heyecanı: Nijeryalı yolcu kız bebek dünyaya getirdi

    İstanbul-Manchester tarifeli seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçakta Nijeryalı bir yolcunun, doğum sancıları başladı. Doktor ve kabin ekibinin yardımıyla doğumu gerçekleştiren yolcu, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

    THY uçağında yüzleri güldüren sürpriz

    Türk Hava Yollarının İstanbul-Manchester tarifeli seferinde Nijeryalı bir yolcu, doktor ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı.

    UÇAKTA DOKTOR ANONSU YAPILDI
    THY'nin İstanbul'dan İngiltere'nin Manchester kentine hareket eden uçağında bulunan Nweke Ifeoma isimli yolcunun doğum sancıları başladı.

    Kabin ekibi, yolcuyu uçaktaki uygun bölüme alıp doğum hazırlıklarını başlatırken doktor anonsu da yapıldı.

    KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ
    Uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin yardımıyla Nijeryalı yolcu, kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordonunun kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

    Uçağın Viyana'ya inişiyle sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

        KABİN AMİRİ O ANLARI ANLATTI
        Uçakta meydana gelen doğumu anlatan THY'de kabin amirliği yapan Hakan Doğan, sefer sırasında çok güzel bir olay gerçekleştiğini söyledi.

        Doğan, uçuşta bir yolcunun doğum sancısının geldiğini ifade ederek şunları söyledi:
        Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana'ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana'da doktorlara teslim ettik.

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