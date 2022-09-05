THY uçağında doğum heyecanı: Nijeryalı yolcu kız bebek dünyaya getirdi

Doğan, uçuşta bir yolcunun doğum sancısının geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana'ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana'da doktorlara teslim ettik.

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