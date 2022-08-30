Irak'ta siyasi kaos! Canlı yayında Mukteda es-Sadr bombası: "Siyasetten 9. kez çekildi buna inanırsam asıl saf ben olurum"

Şii lider Sadr, düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın "yolsuzluklar ve şiddete" sahne olduğunu ifade etti. Sadr, "Yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diliyorum. Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim." dedi.
Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Irak güçleri ve Haşdi Şabi unsurlarına da teşekkür eden Sadr, ülkedeki milislerin varlığını eleştirdi.
Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.
Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.
Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
A Haber canlı yayınına katılan Iraklı Siyasi Aktivist Dr. Alnasir Duraid ve Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Irak'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Mukteda es-Sadr'ın 9. kez siyasetten çekildiğini söylediğini belirten Duraid, "Yani dürüst olalım 9. kez söylediğine inanırsam asıl saf ben olurum." dedi.
IRAK'TA NELER OLUYOR? İÇ SAVAŞ KAPIDA MI?
"Şu an Irak'ta olanları anlamak için fal bakmamız lazım" diyerek ülkenin içinde bulunduğu karışıklığı dile getiren Duraid, "Irak bile ne olduğunu anlamıyor. Bir dini ve bir siyasi karakteri var. Öfkeli birisi, siyasi karşıtları istediği hükümeti kurmasını istemedi ve engelledi. Bütün Irak bu adamın kararını bekliyor. Barış mı olacak iç savaş mı olacak? Yani en kötü savaş olacak. Bence olaylar daha şiddetlenmez. Sadr'a karşı olan kişiler gerçek bir savaş çıkarma konusunda çekimser. Tek başına hükümet kurabilir ama yapmadı, bütün güç onun elinde. İran'ın Irak üzerindeki etkisi çok kritik bir o kadar tehlikeli. Mukteda İran baskısı üzerine bir anda kandırıldığını düşündü. Kendisi Irak'ta bir lider olamayacağını düşündü ve böyle bir süreç başlattı. Siyasetten çekileceğini 9. kez söyledi, yani dürüst olalım 9. kez söylediğine inanırsam asıl saf ben olurum." ifadelerini kullandı.