Edi Rama'dan Avrupa'ya sitem Türkiye'ye minnet: Başkan Erdoğan olmasaydı ülkemizde daha fazla kişi hayatını kaybederdi





"ERDOĞAN OLMASAYDI ÇOK FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDERDİ"

Rama, "Her konuşmada balkanlar bizimle olmalı, üçüncü tarafların etkisine bırakılmamalı diyorlar. Ancak ne oldu, Sırbistan Çin'den aşıyı aldı. Biz Türkiye'den aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Umarım Avrupa dersini almıştır" dedi.

Rama, "Avrupa Birliği'nin, sadece birbirlerine aşı dağıtıp bizi tamamen unutmak gibi utanç verici bir hatayı tekrarlamayacağını umuyoruz" ifadelerini de kullandı.