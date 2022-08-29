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    • Dünya
    • 30.08.2022 01:25
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    • 30.08.2022 01:32
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    Edi Rama'dan Avrupa'ya sitem Türkiye'ye minnet: Başkan Erdoğan olmasaydı ülkemizde daha fazla kişi hayatını kaybederdi

    Arnavutluk Başkanı Edi Rama, koronavirüs salgını döneminde Avrupa Birliği'nin aşı konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye'nin uzattığı yardım elini hatırlatan Rama, "Bize aşıyı Türkiye verdi. Erdoğan olmasaydı ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Erdoğan olmasa çok fazla kişi hayatını kaybederdi

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovenya'da düzenlenen 17'nci Bled Stratejik Forumu'nda konuştu.

    Rama'nın gündeminde, koronavirüs sürecinde yaşananlar vardı.



    TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİNİ HATIRLATTI
    Avrupa Birliği'nin koronavirüs sürecindeki tutumunu eleştiren Rama "Bizi tamamen unuttular" dedi. Türkiye'nin yardım elini hatırlattı.

    Avrupa Birliği'nin o dönemde aşı konusunda utanç verici hatalar yaptığını söyledi.

    Arnavutluk'a Türkiye'nin aşı yardımında bulunduğunu belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu.



    "ERDOĞAN OLMASAYDI ÇOK FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBEDERDİ"
    Rama, "Her konuşmada balkanlar bizimle olmalı, üçüncü tarafların etkisine bırakılmamalı diyorlar. Ancak ne oldu, Sırbistan Çin'den aşıyı aldı. Biz Türkiye'den aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, ülkemizde çok daha fazla kişi hayatını kaybetmiş olurdu. Umarım Avrupa dersini almıştır" dedi.

    Rama, "Avrupa Birliği'nin, sadece birbirlerine aşı dağıtıp bizi tamamen unutmak gibi utanç verici bir hatayı tekrarlamayacağını umuyoruz" ifadelerini de kullandı.
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    Erdoğan olmasa çok fazla kişi hayatını kaybederdi
    Haberler Dünya Edi Rama'dan Avrupa'ya sitem Türkiye'ye minnet: Başkan Erdoğan olmasaydı ülkemizde daha fazla kişi hayatını kaybederdi
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