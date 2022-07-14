ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 250 artarak 235 bin 750'ye çıktı. Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Temmuz ile biten haftada 41 bin kişi azalarak 1 milyon 331 bin seviyesine geriledi.