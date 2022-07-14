ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 244 bine yükseldi.
Piyasa beklentilerini geride bırakarak 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi de revize edilmeyerek 235 bin seviyesinde korundu.