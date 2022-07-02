Hong Kong’u Chaba Fırtınası vurdu! Dev gemi ikiye bölündü...

Hong Kong'ta etkili olan Chaba Fırtınası gemiyi ikiye böldü.

DEV GEMİ İKİYE BÖLÜNDÜ

İçinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü.

Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü.