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    • Dünya
    • 02.07.2022 16:56
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    • 02.07.2022 17:26
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    Hong Kong’u Chaba Fırtınası vurdu! Dev gemi ikiye bölündü...

    Hong Kong’ta etkili olan Chaba Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Chaba Fırtınası nedeniyle içinde 30 yolcu ve 20’den fazla mürettebatın bulunduğu gemi ikiye ayrıldı.

    İHA
    Fırtına gemiyi ikiye böldü

    Hong Kong'ta etkili olan Chaba Fırtınası gemiyi ikiye böldü.

    DEV GEMİ İKİYE BÖLÜNDÜ
    İçinde 30 yolcu ve 20'den fazla mürettebatın bulunduğu bir gemi fırtına nedeniyle ikiye bölündü.

    Hong Kong Hükümeti Uçuş Servisi tarafından yapılan paylaşımda, büyük kısmı sular altında kalan gemideki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

    Yetkililer şu ana kadar 3 mürettebatın kurtarıldığını ve kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

    Kötü hava koşullarının çalışmaları olumsuz etkilediğini belirten yetkililer ayrıca mürettebattan bazılarının kendi imkânlarıyla gemiyi terk ettiğini söyledi.

        KARAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR
        Hong Kong'ta Chaba Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle toplu taşımaya kısıtlama getirildi ve birçok iş yeri kepenk indirdi.

        Meteoroloji uzmanları, fırtınanın Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang yakınlarında karaya ulaşmasını bekliyor.

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        Haberler Dünya Hong Kong’u Chaba Fırtınası vurdu! Dev gemi ikiye bölündü...
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