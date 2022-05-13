Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.05.2022 14:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2022 14:06
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ABD Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelerde üslerine asker yığmaya devam ediyor

    Son dakika haberleri... ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde bulunan üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor. ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

    AA
    ABD YPG bölgelerine asker sevk etti

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD ordusu, sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki el-Velid kapısından toplam 70 tırlık yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

    Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara giden askeri konvoylarda çok sayıda zırhlı araç, üstü kapalı tırlar, mühimmat ve lojistik malzeme taşıyan tırlar yer aldı.

    ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
    ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

    Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

    Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelerde üslerine asker yığmaya devam ediyor
        SON DAKİKA