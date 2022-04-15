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    • Dünya
    • 15.04.2022 10:08
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    • 15.04.2022 10:20
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    Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifine Suudi Prens Alwaleed bin Tallal yanıt verdi

    Dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifine yanıt geldi. Suudi prens Alwaleed bin Tallal, Musk'a olumsuz döndü. Öte yandan Twitter CEO'su Parag Agrawal çalışanlarla yaptığı kapsamlı bir toplantıda, katılan bir kişiye göre şirketin Elon Musk'ın şirketi satın alma ve özel hale getirme teklifini hala değerlendirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

    Musk’ın teklifine Suudi Prens’ten ret!

    Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldığını duyuran Elon Musk, şirketin tamamını satın almayı teklif etti. Musk, hisse başına 54.2 dolar ödeyerek Twitter'ı satın alabileceğini söyledi.

    Twitter'ın hisse fiyatı son olarak 45 dolar seviyelerinde olmasına rağmen ortaklardan ret yanıtı geldi. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Suudi prens Alwaleed bin Tallal, Musk'a olumsuz döndü. Twitter'dan Elon Musk'ı ekleyerek yanıt veren Suudi Prens, ABD'li iş adamının teklifini düşük buldu. Suudi Prens, paylaşımında 54.2 dolarlık teklifin Twitter için düşük olduğunu, uzun vadeli yatırımcı olarak satışı düşünmediğini dile getirdi.

    Hatırlanacağı üzere Suudi Prens ve sahibi olduğu Kingdom Holding, Twitter'a ilk olarak 2011'de 300 milyon dolar yatırım yaptı. 2015 yılında da ek alım yaparak hissesini yüzde 5'e yaklaşan orana çıkarmıştı.

    MUSK NEDEN TWİTTER'I İSTİYOR?
    Elon Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini fark ettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi.

    TWİTTER: ELON MUSK'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ
    Öte yandan Twitter CEO'su Parag Agrawal çalışanlarla yaptığı kapsamlı bir toplantıda, katılan bir kişiye göre şirketin Elon Musk'ın şirketi satın alma ve özel hale getirme teklifini hala değerlendirdiğini açıkladı.

    Agrawal, Twitter'ın özelleştirilmesi durumunda çalışanların hisse senedi opsiyonlarına ne olacağıyla ilgili başka bir soruya yanıt olarak, spekülasyon yapmak için çok erken olduğunu söyledi.

        Yönetim kurulunun Musk'ın teklifine ne zaman yanıt vereceğini söylemedi ve "hissedarlarımızın çıkarına en iyi şekilde" bir karar vereceğini belirtti.

        Toplantıdan önce Musk , yönetim kurulunun anlaşmaya karşı harekete geçme olasılığını eleştirdi ve "bu teklifi hissedarların oylamasına sunmamanın tamamen savunulamaz olacağını" söyledi.

        MUSK: TEKLİFİM REDDEDİLİRSE B PLANIM VAR
        Ayrıca Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi.

        Twitter için yaptığı 41 milyar dolarlık teklifin ardından Kanada'nın Vancouver kentindeki bir TED konferansında konuşan Musk, bu planının ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

        Musk, konuşmasında Twitter'ın daha açık ve şeffaf olması gerektiğini belirterek "İfade özgürlüğüne izin veren kapsayıcı bir platform olmalı" dedi.

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