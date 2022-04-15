Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifine Suudi Prens Alwaleed bin Tallal yanıt verdi

Hatırlanacağı üzere Suudi Prens ve sahibi olduğu Kingdom Holding, Twitter'a ilk olarak 2011'de 300 milyon dolar yatırım yaptı. 2015 yılında da ek alım yaparak hissesini yüzde 5'e yaklaşan orana çıkarmıştı.

MUSK NEDEN TWİTTER'I İSTİYOR?

Elon Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini fark ettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi.