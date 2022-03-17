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    • Dünya
    • 17.03.2022 22:23
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    • 17.03.2022 22:49
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    ABD Başkanı Biden gerilimi tırmandırıyor! Putin'e olay sözler...

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan gerilim dolu söylemleri devam ediyor. Joe Biden, St. Patrick Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bu kez de "haydut” ve “katil bir diktatör” sözleriyle hedef aldı. Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi'nin "söylediği her şeyi hatırladığını" belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor” dedi.

    ABD Başkanı Biden gerilimi tırmandırıyor!

    Rusya ve Ukrayna arasında savaş sürerken ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar da geliyor.

    ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmesinin ardından yine gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

    Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu.

    "HAYDUT VE KATİL BİR DİKTATÖR"
    Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.

    Yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeye değinen Biden, Xi'nin "söylediği her şeyi hatırladığını" belirterek, "Şaka bir yana 21. yüzyılda demokrasinin sürdürülebileceğine inanmıyor" dedi.

        Öte yandan Biden dün bir gazeteci tarafından yöneltilen "Gördüklerinizden sonra Putin'e savaş suçlusu demeye hazır mısınız?" sorusuna, "Bence o bir savaş suçlusu" şeklinde cevap vermişti.

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