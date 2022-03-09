Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya gizli belgeleri açıkladı: Ukrayna Mart'ta Donbas'a saldıracaktı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, halihazırda yüksek fiyat şoklarıyla mücadele eden dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor.

RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

ABD ve Birleşik Krallık Rusya'dan enerji ithalatına yasak getirme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, tarihi kararı "Rusya'nın savaşını finanse etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu. Avrupa Birliği de Rus Gazı ithalatını azaltmak için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptırım kararlarına karşılık olarak ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

09.55: İngiltere, kendisine ülkeye gelen Rus uçaklarını alıkoyma ve Rusya'ya havacılık ve uzay endüstrilerinde kullanılan malların ihracatını yasaklama yetkisi veren yeni yaptırımlar açıkladı.



09.17: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduklarını iddia etti.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk. Donbas'a saldırı operasyonunun planlanması ve hazırlığına ABD ve NATO'nun ne derece dahil olduğu henüz bilinmiyor." ifadelerine yer verildi.

09.10: İngiltere Savunma İstihbaratı biriminden yapılan açıklamada, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçakları karşısında önemli başarı elde etti. Rus güçleri Kiev'in kuzeyindeki çatışmalarda önemli atılım yapamadı" denildi.



08.37: Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.





08.00: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen; Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak denizi limanları hariç devam etmektedir." denildi.



07.20: Rus Ulusal Muhafızları Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki durumun 'tam kontrol altında' olduğunu söyledi



06.59: ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının "savunma amaçlı olarak" Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.