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    • 28.02.2022 00:26
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    Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Flaş 'müzakere' çıkışı! AB ülkeleri, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

    Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 5. güne girildi. Rus askerleri Nova Kahovka şehrini ele geçirdi ve şehirdeki Ukrayna bayrakları kaldırıldı. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakerelere başlamak üzere Belarus'ta bir araya gelecekleri açıklanırken Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar da belli oldu. Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını duyurdu. Öte yandan AB ülkeleri, Ukrayna'ya savaş uçağı göndereceğini duyurdu. İşte dakika dakika Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaşta güncel gelişmeler...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat 5. gününde devam ediyor.

    Saldırıların 2. gününde Putin'e müzakere çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin çağrısına cevap veren Putin, "Ukrayna ile müzakereye hazırız" mesajı verdi ancak herhangi bir ortak yol bulunamamıştı. Fakat son dakika kararı ile Zelenskiy müzakereyi kabul etti.



    RUS ASKERLERİ HARKOV'DA
    Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus askerlerinin Harkov'a girdiğini duyurdu. Harkov Valisi halka "Sokağa çıkmayın, sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

    KİEV'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.

    Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor.

    AB ÜLKELERİ UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERECEK
    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını duyurdu

        UKRAYNA'DAN RUSYA ALEYHİNE "SOYKIRIM" DAVASI
        Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

        Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Rusya'ya dava açtığı belirtildi.

        Ukrayna'nın telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Divan'dan "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale hakkının bulunmadığı bildirildi.

        Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddialarına yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'yı soykırım planlamakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.

        Divan'ın kısa süre içerisinde acil tedbirlere ilişkin duruşma tarihini açıklaması bekleniyor.

        DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN SOYKIRIM İDDİALARI
        Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

        Rusya, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

        Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

        İŞTE DÜNYAYI KİLİTLEYEN SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        00.00 Fransa, vatandaşlarından Rusya ve Belarus'tan "derhal" ayrılmalarını istedi

        23.55 Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.

        23.32: BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

        23.22: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Avrupa Birliği, Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik edecek.

        14'Ü ÇOCUK 352 ÖLÜ
        23.10:         Ukrayna Sağlık Bakanlığı: 116'sı çocuk bin 684 kişi de yaralandı

        RUS MERKEZ BANKASI'NA KISKAÇ

        23.09: AB: Yaptırımlarımızla Rusya, MB rezervlerini artık kullanamayacak.

        22.38 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

        22.15 FIFA, Rusya milli marşını ve bayrağını uluslararası maçlardan yasakladı.

        22.00 Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındığı iddia edildi.

        21.53 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi

        21.40 Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası ile tüm işlemleri yasakladı.

        20.58 İngiliz petrol şirketi bp, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurdu

        20.37: Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'nın Ukrayna'ya 2 bin 700 tanksavar füze göndereceğini açıkladı.

        20.27: G7 ülkelerinin finans liderleri, Rusya-Ukrayna krizini tartışmak için yarın bir araya geleceklerini açıkladı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'daki için olası yardım seçeneklerimim tarışılacağını açıkladı.

        Toplantı planlarına aşina bir kaynak Reuters'e, G7'nin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Rusya'nın merkez bankasına yönelik son mali yaptırımları ve önemli Rus ticari bankalarının SWIFT finansal işlemler ağından çıkarılmasını tartışacaklarını söyledi.

        G7 ülkeleri Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşuyor. Avrupa Birliği (AB) de G7 içinde temsil ediliyor.

        20.17: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'ya savunma silahları, askeri donanım ve mali desteklerin devam ettiğini söyledi. Kuleba, Putin'in savaşını durdurmak için G7'deki mevkidaşları ile görüştüğünü ve yeni sert yaptırımlar uygulamak için konuştuklarını aktardı.

        19.55: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı.

        AB'DEN YENİ YAPTIRIMLAR
        19.37:         AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İlk kez Avrupa tarihinde savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceğiz. Ukrayna ordusunun taleplerinin karşılanması için gerekli mekanizmalara talimat verdik. AB'nin 27 ülkesinin gerekli adımları atarak, tüm yaptırımları en kısa sürede uygulanması için çağrı yaptık. Rusya Merkez Bankası'nın yanı sıra oligarkları da finansal sistemlerden çıkaracağız. Belarus'a da Rusya saldırılarına yardım ettiği için yaptırım uygulayacağız" dedi.

        RUSYA MERKEZ BANKASI REZERVLERİNE BLOKE
        Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

        19.36: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı. Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak" dedi.

        "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını söyledi.

        Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

        ZELENSKİY: MÜZAKEREYE ŞANS VERDİK
        19.17         Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya ile Belarus'ta süren görüşmenin sonucuna kesinlikle inanmadığını, ancak denemelerine izin verilmesini istediğini söyledi.

        "Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin 'küçük de olsa bir şans' olduğuna inanıyorum" diyen Zelenskiy şunları söyledi:

        "Lukaşenko ile görüşme çok önemliydi. Belarus'tan Ukrayna'ya uçan füzeler, uçaklar ve helikopterler istemiyorum. Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya gitmesini istemiyorum. Ve bana bunun garantisini verdi. "Bizim hedefimiz toprak bütünlüğü sağlamak. Hepimizin ihtiyacı olan şey hedefimize ulaşmak için pragmatik davranmaktır."

        Zelensik ayrıca Ukrayna'yı savunan gönüllere maaş verileceğini açıkladı.

        18.55 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, yerel saatle 17 civarında Belarus'tan Ukrayna'ya İskender füzelerinin atıldığını duyurdu.

        18.35 Portekiz, hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıkladı.

        18.24 ABD Savunma Bakanlığı, "Rusya, Ukrayna'ya attığı bazı füzelerde başarısız oldu. Ukrayna 320'den falza füze attı. Rus güçleri Kiev'in merkezinden 30 km uzakta. Rusya'nın Ukrayna'da kilit bir kenti ele geçirdiğine dair işaret yok" açıklamasını yaptı.

        17.40 NATO'dan Putin'in Nükleer çıkışına yanıt: Bu çok tehlikeli bir söylem ve sorumsuz bir davranış.

        NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı.

        Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.

        17.31 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Enerji piyasalarına en az etki yapacağından emin olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

        17.26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz" dedi. Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

        16.55: Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus sınırında "mümkünse yarın" bir görüşme olabileceğini söyledi.

        GÖRÜŞME YAPILACAK
        16.44:         Zelenskiy sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Alexander Lukashenko ile görüşmenin sonucu. Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık. Alexander Lukashenko, Ukrayna heyetinin seyahati, görüşmeleri ve dönüşü sırasında Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlendi."

        PUTİN'DEN NÜKLEER EMRİ

        16.21: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

        Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

        Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum." ifadelerini kullandı.

        Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

        16.04: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko dünyaya yardım çağrısında bulunarak, "Kiev'de resmi sayılara göre 9 sivil ve 1 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişiyi tanımıyoruz kim olduğunu bilmiyoruz ama onların da naaşını bulduk. Toplamda 15 can kaybı var" dedi.

        15.38 Rus basını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakere teklifini kabul ettiğini iddia etti. İddiaya göre Ukraynalı bir heyet müzakere için Belarus'a gidecek.

        15.07 Kremlin'den yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi için arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtildi. Görüşmenin bir İsrail inisiyatifi olduğunu ve Putin'in Bennett'e Rusya'nın Belarus'un Gomel kentindeki heyetinin Kiev ile müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna tarafının "tutarsızlık göstermesi nedeniyle bu fırsatı değerlendirmediği" öne sürüldü.

        14.59 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Kliçko, ayrıca başkentte Rus birliklerinin bulunmadığını ve saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        14.46 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

        RUSYA'DAN VATAN HAİNLİĞİ AÇIKLAMASI
        14.42         Rusya Devlet Savcılığı, Rusya'nın güvenliğini hedef alan yabancı bir devlete veya uluslararası kuruluşa mali veya diğer yardımları sağlayan herkesin ihanetten suçlu bulunabileceğini ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

        14.38 Hollanda bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

        14.31 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

        14.24 Ukrayna Başsavcısı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21. yüzyılın savaş suçlusu olduğunu kanıtlayacaklarını açıkladı.

        14.20 İtalya Başbakanlık Ofisi, ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

        14.11 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna ve Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede masaya oturmasını istediklerini açıkladı.

        14.01 Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı koymasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Askeri yardım planının Çekya hükümeti tarafından onaylanmasının ardından Ukrayna'ya yardım taşıyan bir tren yola çıktı. Çekya Savunma Bakanlığı, 8,6 milyon dolar değerinde makineli tüfek, hafif makineli tüfek, saldırı tüfeği, tabanca ve mühimmat göndereceğini bildirdi.

        13.58 Ukrayna Rusya'ya soykırım davası açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Ukrayna, Rusya aleyhindeki başvurusunu Uluslararası Adalet Divanına sundu. Rusya, saldırganlığını haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır. Rusya'nın askeri faaliyetlerini şimdi durdurmasını emreden acil bir karar talep ediyor ve davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz." dedi.

        HARKOV'UN KONTROLÜ TAMAMEN UKRAYNA'YA GEÇTİ
        13.55         Ukrayna'da bölge valisi Oleh Sinegubov, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki Harkov şehri üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Sinegubov, "Harkov'un kontrolü tamamen bizim! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir düşmandan tamamen temizleniyor" açıklamasını yaptı.

        13.50 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Almanya Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin Pazar günü Almanya saatiyle 15.00'ten itibaren üç ay süre ile geçerli olacağı belirtildi. Daha önce Bulgaristan, Polonya, Çekya, Slovenya ve Baltık ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

        13.14 Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketinin eşsiz olduğunu söyledi. Scholz, "NATO sınırları içerisindeki her bir metrekare toprağı savunacağız. Bur Rus halkının değil, Putin'in savaşı. Putin Rus imparatorluığu inşa etmek istiyor. Almanya ek doğalgazı küresel piyasalardan alacak" diye konuştu.

        13.02 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Kuvvetleri'nin "Özel Kuvvetler Günü"nü kutladı.

            13.00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğundan çıkarılması gerektiğini söyledi.

            UKRAYNA'DA 64 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
            12.56             Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.

            Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

            Kiev'in eteklerinde Rusya'nın bombardımanı sonrası yükselen duman, şehrin merkezinden görüntülendi.

            UKRAYNA: RUSYA ŞİMDİYE KADAR 4 BİN 300 ASKER VE 146 TANK KAYBETTİ
            12.33 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.

            12.26 Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı. Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

            12.11 AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi. Yetkili ayrıca, tüm AB ülkelerinin Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini desteklemediğini söyledi. AB çapında Rus uçuşlarına yönelik yasağın, bloğun dışişleri bakanları tarafından daha sonra tartışılacak olan Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin parçası olabileceği belirtildi.

            UKRAYNA GÜÇLERİ KİEV'İN BATISINI KONTROL ALTINA ALDI
            12.03             Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıkladı. Sözcü, aynı zamanda "Ukrayna güçleri Harkov'a giren araçların yarısını imha etti. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.

            11.58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya ile savaştaki durumun önemli ölçüde değişmediğini söyledi.

            11.47 NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yapacak. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tanksavarları Ukrayna'ya gönderecek.

            TÜRKİYE'DEN FLAŞ MESAJ
            11.35             Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti" açıklaması geldi.

            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

            11.34 İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-Ukrayna krizinin uzun soluklu olacağından endişelendiğini açıkladı.

            11.32 Krremlin sözcüsü, Ukrayna'yı, görüşmeler devam ederken, Rusya'nın askerini opresyonlarının ertelenmeyeceğine dair uyardıklarını bildirdi.

            LUKAŞENKO: UKRAYNA DEVLET STATÜSÜNÜ KAYBETMEK İSTEMİYORSA MASAYA OTURMALI
            11.29             Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, "Ukrayna, devlet statüsünü kaybetmek istemiyorsa masaya oturmalı" diyerek Kiev'e çağrı yaptı. Rusya, müzakere heyetinin Belarus'un Gomel kentinde Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak Kiev Belarus'un Rus işgalinde suç ortağı olduğunu ve tarafsız bir aracı olarak görülemeyeceğini bildirdi.

            11.13 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dünya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almalı. Rusya'nın suç teşkil eden eylemleri soykırımın işareti" dedi.

            ZELENSKIY'DEN İSTANBUL TEKLİFİ
            10.33             Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

            Zelenski, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

            10.14 Kremlin Sözcüsü'nden gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı﻿.

            09.40 Nova Kahovka şehri Rus kontrolüne geçti. Şehirdeki Ukrayna bayrakları kaldırılıyor.

            09.36 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yurtdışından gelen gönüllüler için yabancı birlik kuracaklarını açıkladı.

            09.24 Siren sesleriyle güne başlayan Kiev'de patlama sesi duyuldu.

            09.20 Rusya Ukrayna'nın iki şehrini daha kuşatma altına aldı.

            09.11 Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.


            08.50 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi. Harkov Valisi halka "Sokağa çıkmayın, sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

            08.05 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, NATO ortakları aracılığıyla Ukrayna'ya saldırı silahı tedarik edileceğini duyurdu.

            07.35 Youtube'dan sonra Google da devlet Tarafından Finanse Edilen Rus Medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

            07.20 Kiev'de radyoaktif bir tesise ateş açıldı.

            Ukrayna basını, Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği, mermilerin Radon Derneği'nin Kiev şubesinin radyoaktif atık bertaraf sahasına isabet ettiğini bildirdi.

            07.02 Fransa'dan, Ukrayna'ya savunma teçhizatı desteği geldi.

            Fransa hükümeti, Rusya'ya karşı ekonomik ve mali yaptırımları güçlendireceğini belirterek, Ukrayna'ya savunma teçhizatı sağlayacaklarını ve Rus şahsiyetlerin finansal alacaklarını donduracağını duyurdu.

            06.22 Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek.

            Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

            05.21 Ukrayna'da 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti.

            04.27 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

            Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

            Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

            Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

            Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor

            03.28 Dünya'da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.

            Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.

            02.58 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.

            AB'DEN SWIFT YAPTIRIMLARI
            01.55             Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.

            New York saati ile pazar günü 15.00'te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

            01.07 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

            Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.

            Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.

            00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

            00.36 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

            00.30 Ukrayna Parlamento Üyesi Lesia Vasylenko: "30-60 dakika içinde Kiev daha önce hiç görülmemiş bir saldırı altında olacak. Rusya sahip oldukları her şey ile bizi vuracak."

            00.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

            Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

            BAYRAKTAR'LAR DEVREDE
            Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27'lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

            23.29 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

            Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

            Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

                Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

                22.37 Rovenky'de petrol deposu patlatıldı.

                22.20 Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

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