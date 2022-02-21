Putin imzayı attı orduya talimatı verdi! Açıklamalar peş peşe geldi: Rusya bizi yolun sonuna getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi.
KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ
Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;
06.17: BM Rusya Temsilcisi: Donetsk ve Luhansk'ta can kayıpları var.
05.53: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.
DiCarlo, "Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir." diye konuştu.
Rusya'nın "Barış misyonu" adı altında doğu Ukrayna'ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleri ile bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.
DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.
ABD DİPLOMATLARI POLONYA'YA ÇEKTİ
05.35: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu konusunda adım atması üzerine daha önce başkent Kiev'den Liyv kentine çektikleri ABD diplomatlarını geçici süreliğine Polonya'ya çektiklerini açıkladı.
Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik nedeniyle şu anda Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personeli geceyi Polonya'da geçirecek. Personelimiz, Ukrayna'daki diplomatik çalışmalarına devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.
05.11: Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması. Toplantıda konuşan İngiltere Temsilcisi, 'Rusya bizi yolun sonuna getirdi' açıklamasında bulundu.
RUSYA: BATI UKRAYNA'YI SAVAŞA İTMEYE ÇALIŞIYOR
Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, 'Batı Ukrayna'yı savaşa itmeye çalışıyor' dedi. Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, 'Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Rusya tanıma kararını geri çekmeli' ifadelerini kullandı. Almanya temsilcisi 'Biz Ukrayna'nın yanındayız' diyerek desteklerini ortaya koydu.
04.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.
04.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.