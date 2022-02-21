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    • Dünya
    • 22.02.2022 04:14
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    • 22.02.2022 07:44
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    Putin imzayı attı orduya talimatı verdi! Açıklamalar peş peşe geldi: Rusya bizi yolun sonuna getirdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı. Yaşananlar sonrası Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Putin talimatı verdi! Peş peşe açıklamalar

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi.

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    KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ
    Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

    İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;


    06.17: BM Rusya Temsilcisi: Donetsk ve Luhansk'ta can kayıpları var.

    05.53: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

    BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.

    DiCarlo, "Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir." diye konuştu.

    Rusya'nın "Barış misyonu" adı altında doğu Ukrayna'ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleri ile bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.

    DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.

    ABD DİPLOMATLARI POLONYA'YA ÇEKTİ
    05.35:     ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu konusunda adım atması üzerine daha önce başkent Kiev'den Liyv kentine çektikleri ABD diplomatlarını geçici süreliğine Polonya'ya çektiklerini açıkladı.

    Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik nedeniyle şu anda Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personeli geceyi Polonya'da geçirecek. Personelimiz, Ukrayna'daki diplomatik çalışmalarına devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

    05.11: Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması. Toplantıda konuşan İngiltere Temsilcisi, 'Rusya bizi yolun sonuna getirdi' açıklamasında bulundu.

    RUSYA: BATI UKRAYNA'YI SAVAŞA İTMEYE ÇALIŞIYOR
    Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, 'Batı Ukrayna'yı savaşa itmeye çalışıyor' dedi. Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, 'Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Rusya tanıma kararını geri çekmeli' ifadelerini kullandı. Almanya temsilcisi 'Biz Ukrayna'nın yanındayız' diyerek desteklerini ortaya koydu.


    04.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.

    04.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

        03.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihalilidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlşamasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunu destekliyoruz. Ukrayna, Batı'dan 'net destek' bekliyor. Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

        ABD'DEN KARŞI HAMLE
        02.25:         Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Donesk ve Luhansk ile ilgili bir kararname imzaladı. Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.

        PUTİN TALİMATI VERDİ
        02.15: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.

        01.44: Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

        01.35: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

            01.34: Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

            01.19: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı. Blinken, "Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız" dedi.

            01.06: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

            00.50: Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etmek için 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi.

            00.36: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını duyurdu.

            KARARNAMALER YASAL BİLGİ SİSTEMİNDE
            Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

            Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

            Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Luhansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.

            Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

            PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI
            Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

            Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

            Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

            RUSYA'NIN DONETSK VE LUHANSK ADIMINA TEPKİ YAĞDI
            Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması kararı sonrası ilk tepki AB'den geldi.

            AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın adımı, Minsk Anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali." diyerek tepki gösterdi.

            Almanya, Polonya, İngiltere ve Fransa da Rusya'nın kararını kınadı.

            NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'yı kınadı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi.

            Türkiye, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

            Açıklamada, "Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz." denildi.

            ABD'DEN RUSYA'YA EK YAPTIRIM SİNYALİ
            ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, acil toplanan BMGK'da Rusya'ya ek yaptırım uygulanabileceği sinyalini verdi. Greenfield, Rusya'nın adımına karşı ülkelere destek çağrısında bulundu. "Birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

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