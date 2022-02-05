ABD'de sert kış hayatı felç etti! 300 bin kişi elektriksiz kaldı 6 bin 400 uçuş iptal

FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600'den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400'ü geçtiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN