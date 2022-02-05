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    • Dünya
    • 05.02.2022 09:12
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    • 05.02.2022 09:12
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    ABD'de sert kış hayatı felç etti! 300 bin kişi elektriksiz kaldı 6 bin 400 uçuş iptal

    Son dakika haberi... ABD’nin orta kesimlerinde dün başlayan sert kış şartları etkisini sürdürerek kuzeydoğu eyaletlerine ulaştı. Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı. Dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400’ü geçtiği bildirildi.

    AA
    ABD’de sert kış hayatı felç etti!

    Kar ve buz yağmuru şeklindeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 eyalette 85 milyondan fazla kişi "hava durumu uyarısı" altında bulunuyor.

    New York ve Boston'da karla karışık yağmur devam ederken, yetkililer özellikle sıfırın altında soğukların yol açtığı yollardaki buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu kazalarda şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    PowerOutage sitesi verilerine göre, Ohio, Batı Virginia, Pennsylvania, Texas ve Tennessee eyaletlerinde 300 bin kişiyi kapsayan elektrik kesintileri yaşandı.

        FlightAware sitesi kayıtlarında, ABD içi ve uluslararası hatlarda bugün 2 bin 600'den fazla uçak seferi durdurulurken, dünden bu yana toplam uçuş iptali sayısının 6 bin 400'ü geçtiği bildirildi.

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