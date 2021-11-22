SON DAKİKA: Taliban'dan yeni yasak: Türk dizileri de etkilenecek! Kadınların oynadığı yapımların gösterilmesi yasaklandı

ABD askerlerini ülkeden çekilmesi ile yönetimi ele geçiren Taliban kadınların oynadığı dizilerin televizyonlarda gösterilmesini yasakladı.
KADIN OYUNCULARIN YAPIMLARINA TELEVİZYONLARDA YER YOK
Afganistan'da Taliban hükümeti, televizyonda kadınların görünmesini kısıtlayan yeni kurallar açıkladı. Buna göre kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar televizyonlarda gösterilemeyecek.
SUNUCULAR DA BAŞÖRTÜSÜ TAKACAK
Öte yandan kadın gazeteciler ve sunucular kamera karşısına geçtiklerinde başörtüsü takmak zorunda olacak. Ancak kurallarda, hangi tip başörtüsünün zorunlu tutulduğu gibi detaylara yer verilmedi.
Ülkedeki muhabirler, yeni kurallardan bazılarının belirsiz ve yoruma açık olduğunu dile getiriyor. Afgan televizyon kanallarından da duyurulan kurallarda, sekiz yeni madde bulunuyor.
ERKEK VÜCUDUNUN ÖZEL BÖLGELERİNİ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER DE YASAK
Kurallar arasında, şeriat yasalarına ve 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen filmlerin ve 'erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren' görüntülerin yasaklanması da bulunuyor.
Dine 'hakaret ettiği' ya da Afganlara yönelik saldırganlık içerdiği değerlendirilen komedi ve eğlence programları da yasaklanacak. Taliban, "yabancı kültürel değerleri" öne çıkardığını söylediği yabancı filmlerin gösterilmemesi yönünde de katı kurallar benimsiyor.