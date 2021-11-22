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    • Dünya
    • 22.11.2021 09:37
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    • 22.11.2021 09:55
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    SON DAKİKA: Taliban'dan yeni yasak: Türk dizileri de etkilenecek! Kadınların oynadığı yapımların gösterilmesi yasaklandı

    Son dakika haberleri... Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yönetimi getirdiği yeni yasaklarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hayatın birçok noktasını etkileyen yasaklar getiren Taliban, son olarak televizyon kanallarında kadınların oynadığı dizilerin yayınlanmasını yasakladı. Bununla birlikte kadın gazeteciler ve sunucular da kamera karşısında başörtüsü takmak zorunda olacak. Dizi yasaklarından Türk dizileri de etkilenecek. Çünkü ülkede son yıllarda Hint dizilerinin yerini Türk dizileri almış konumda. Afganlar, Türk dizilerini kendilerine göre daha uygun ve gerçekçi buldukları için Hint dizilerine oranla daha çok tercih ediyordu.

    Taliban’dan Türk dizilerini etkileyecek karar

    ABD askerlerini ülkeden çekilmesi ile yönetimi ele geçiren Taliban kadınların oynadığı dizilerin televizyonlarda gösterilmesini yasakladı.

    KADIN OYUNCULARIN YAPIMLARINA TELEVİZYONLARDA YER YOK
    Afganistan'da Taliban hükümeti, televizyonda kadınların görünmesini kısıtlayan yeni kurallar açıkladı. Buna göre kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar televizyonlarda gösterilemeyecek.

    SUNUCULAR DA BAŞÖRTÜSÜ TAKACAK
    Öte yandan kadın gazeteciler ve sunucular kamera karşısına geçtiklerinde başörtüsü takmak zorunda olacak. Ancak kurallarda, hangi tip başörtüsünün zorunlu tutulduğu gibi detaylara yer verilmedi.

    Ülkedeki muhabirler, yeni kurallardan bazılarının belirsiz ve yoruma açık olduğunu dile getiriyor. Afgan televizyon kanallarından da duyurulan kurallarda, sekiz yeni madde bulunuyor.

    ERKEK VÜCUDUNUN ÖZEL BÖLGELERİNİ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER DE YASAK
    Kurallar arasında, şeriat yasalarına ve 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen filmlerin ve 'erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren' görüntülerin yasaklanması da bulunuyor.

    Dine 'hakaret ettiği' ya da Afganlara yönelik saldırganlık içerdiği değerlendirilen komedi ve eğlence programları da yasaklanacak. Taliban, "yabancı kültürel değerleri" öne çıkardığını söylediği yabancı filmlerin gösterilmemesi yönünde de katı kurallar benimsiyor.

        YENİ YASAK BEKLENMEDİK
        Afgan televizyonlarında şimdiye kadar genellikle kadın karakterlerin başı çektiği yabancı diziler gösteriliyordu. Afgan gazetecileri temsil eden mesleki örgütün üyesi Hocatullah Mucaddedi, yeni kısıtlamaların beklenmedik olduğunu dile getirdi.

        BBC'ye konuşan Mucaddedi, kuralların bazılarının işlevsiz olduğunu ve uygulamaya konursa kanalların kapanmasına neden olacağını söyledi.

        NE OLMUŞTU?
        Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i de ele geçirerek ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınların eğitim başta olmak üzere birçok temel hakkında kısıtlamaya gidildi.

        Taliban, kadınların okuması ya da iş sahibi olmasına engel olmayacaklarını öne sürmüştü. Ancak Taliban daha sonra yaptığı açıklamada kamu sağlığı çalışanı olmayan tüm kadınlara sokakların güvenliği sağlanana kadar işe gitmemelerini söylemişti.

        Üniversitelerde de kadın ve erkeklerin beraber eğitim görmesi yasaklandı, karma eğitime son verildi.

            AFGANİSTAN'DA TÜRK DİZİLERİ REKOR KIRIYORDU
            Bir zamanlar Hint dizilerinin yayımlandığı Afganistan televizyon kanallarında şimdi Türk dizileri izlenme rekorları kırıyor.

            Günlük hayatta yaşadıkları zorluklardan dizileri izleyerek kaçmaya çalışan Afganlar, aksiyon, polisiye, aşk ve dram türlerindeki yapımları daha çok beğeniyor.

            Dizi seçiminde oldukça hassas olan Afgan televizyonları, İslami kesim ve Taliban yandaşlarının tepkisini çekmemek için Afgan kültürü ve aile yapısına uygun olanları tercih ediyor.

            Türk kültürü ve aile yapısını kendi kültürleriyle benzer gören Afganlar, Türk dizilerindeki oyunculukları Hint yapımlara göre daha gerçekçi buluyor.
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            Haberler Dünya SON DAKİKA: Taliban'dan yeni yasak: Türk dizileri de etkilenecek! Kadınların oynadığı yapımların gösterilmesi yasaklandı
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