SON DAKİKA: Taliban'dan yeni yasak: Türk dizileri de etkilenecek! Kadınların oynadığı yapımların gösterilmesi yasaklandı

ERKEK VÜCUDUNUN ÖZEL BÖLGELERİNİ GÖSTEREN GÖRÜNTÜLER DE YASAK

Kurallar arasında, şeriat yasalarına ve 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen filmlerin ve 'erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren' görüntülerin yasaklanması da bulunuyor.

Dine 'hakaret ettiği' ya da Afganlara yönelik saldırganlık içerdiği değerlendirilen komedi ve eğlence programları da yasaklanacak. Taliban, "yabancı kültürel değerleri" öne çıkardığını söylediği yabancı filmlerin gösterilmemesi yönünde de katı kurallar benimsiyor.