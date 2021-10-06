Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ilk kez bir sıtma aşısına onay

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, yeni geliştirilen sıtma aşısının pilot uygulama süreci ve etkililik oranına değinildi.
Pilot uygulama kapsamında aşı, 2019'dan bu yana Gana, Kenya ve Malavi'de denendi.
"ÖLÜMLERİN ÜÇTE İKİSİNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR"
DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen konferansta konuşan örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün onayladığı sıtma aşısının dünya için önemine değindi.
Kariyerine sıtma araştırmacısı olarak başladığını belirten Ghebreyesus, "Bu eski ve korkunç hastalığa karşı etkili bir aşının geliştirildiği günü görmeyi çok arzuluyordum." diye konuştu.
Ghebreyesus, küresel çapta sıtmayla mücadelede kat edilen ilerlemenin son yıllarda durgunluk gösterdiğini vurgulayarak, "Her sene 200 milyonun üzerinde vaka ve yaklaşık 400 bin kayıp yaşanıyor. Bu ölümlerin üçte ikisini çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
"AŞI, HALK SAĞLIĞINDA TARİHİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRECEK"
DSÖ ve ortaklarının, sıtmaya karşı yeni geliştirilen RTS,S/AS01 aşısının pilot denemelerine 2019'da başladığını hatırlatan Ghebreyesus, "Denemelerin ardından elde ettiğimiz sonuçlara göre aşı güvenli olup, şiddetli sıtmaya karşı önemli ölçüde etkilidir." bilgisini paylaştı.
Ghebreyesus, COVID-19 farklı olarak sıtma hastalığı için tek çözümün aşı olmadığını, fakat yeni geliştirilen aşının sıtmayı önlemek için "güçlü yeni bir unsur" olduğunu belirtti.
Aşının geliştirilmesi ve pilot uygulaması sürecinde payı olan taraflara teşekkür eden Ghebreyesus, "Geliştirilmesi 30 yıldan fazla zaman alan RTS,S sıtma aşısı, halk sağlığında tarihin gidişatını değiştirecek." açıklamasında bulundu.