Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) ilk kez bir sıtma aşısına onay





"ÖLÜMLERİN ÜÇTE İKİSİNİ ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR"

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen konferansta konuşan örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün onayladığı sıtma aşısının dünya için önemine değindi.

Kariyerine sıtma araştırmacısı olarak başladığını belirten Ghebreyesus, "Bu eski ve korkunç hastalığa karşı etkili bir aşının geliştirildiği günü görmeyi çok arzuluyordum." diye konuştu.

Ghebreyesus, küresel çapta sıtmayla mücadelede kat edilen ilerlemenin son yıllarda durgunluk gösterdiğini vurgulayarak, "Her sene 200 milyonun üzerinde vaka ve yaklaşık 400 bin kayıp yaşanıyor. Bu ölümlerin üçte ikisini çocuklar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.