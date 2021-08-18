SON DAKİKA! NATO'dan flaş Afganistan açıklaması: Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda 17 kişi yaralandı

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor. Bu arada, havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.