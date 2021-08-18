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    • Dünya
    • 18.08.2021 13:58
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    • 18.08.2021 14:57
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    SON DAKİKA! NATO'dan flaş Afganistan açıklaması: Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda 17 kişi yaralandı

    Son dakika haberine göre NATO, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Taliban'ın ülkede kontrolü sağlaması sonrası Afganistan'dan kaçmak isteyenler havalimanına akın etmişti.

    Kabil Havalimanı’ndaki izdihamda çok sayıda kişi yaralandı

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Uluslararası Havalimanı çevresindeki bekleyişi sürüyor.

    Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerlerce bölgede yoğun güvenlik önlemi alınıyor. Tahliye için havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında ise ara ara gerginlik yaşanıyor.

    Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor. Bu arada, havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi. Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

        İZDİHAM ÇIKTI
        Reuters'ta yer alan habere göre NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA! NATO'dan flaş Afganistan açıklaması: Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda 17 kişi yaralandı
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