Afganistan'da Taliban ile yaşanan savaş halkı göçe zorluyor! Binlerce aile, parklarda ve sokaklarda sefalet içerisinde

Taliban militanlarının mayıs başından beri ilçe ve il merkezlerine yönelik düzenlediği saldırılar, binlerce kişinin evlerinden olmasına neden oldu.
Afganistan Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanlığının hazırladığı raporda, son günlerde artan şiddet nedeniyle 20 binden fazla ailenin başkent Kabil'e sığındığı belirtildi.
Kabil'e sığınan ailelerin çoğunun kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki Baglan, Samangan, Sar-i Pul, Cüzcan, Kunduz, Tahar ve Badahşan vilayetlerindeki çatışmalardan kaçan aileler olduğu ifade edilen raporda, mülteci sayısının giderek artacağı vurgulandı.
Raporda, artan şiddet nedeniyle diğer vilayetlerden de binlerce kişinin evlerinden olduğu ve güvenli bölgelere sığındığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, 1 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında savaştan kaçan 5 bin 800 kişinin Kabil'e sığındığı aktarıldı.