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    • Dünya
    • 14.06.2021 22:30
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    • 14.06.2021 22:57
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    Son dakika! ile tarihi zirve sonrası Başkanı 'dan önemli açıklamalar

    Gelen son dakika haberine göre, Başkanı , NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Biden, "Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ile anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz." diye konuştu. Haberin detayları...

    Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.

    Biden'ın açıklamaları şöyle;

    "POZİTİF VE ÜRETKEN BİR GELİŞME OLDU"

    "Başkan Erdoğan'la pozitif ve üretken bir görüşmemiz oldu. Detaylı bir konuşma yaptık birkaç mesele üzerinde.

    Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek ve eminim ki anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz ABD ve Türkiye olarak. NATO Genel Sekreterine teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir zirve yönetti. Bu tartışmaların birinde liderlik yapma şansım oldu.

    "İTTİFAKIMIZ SAĞLAM TEMELLERE SAHİP"

    Yüz yılda bir denk gelecek küresel sağlık kriziyle mücadele ediyoruz. İttifakımızı temsil eden değerler baskı altında. Rusya ve Çin ittifakımızı bozmaya çalışıyor. Kötü niyetli siber saldırılar görüyoruz. İttifakımız sağlam temellere sahip.

        ABD'nin NATO Anlaşması'nın 5. maddesine bağlılığı taş gibi serttir ve sarsılamaz. NATO birlik olarak duracaktır, geçmişteki tehditleri böyle bertaraf ettik, zorlukları da böyle aşacağız. O odadaki herkes bu ittifakın önemini, açıkçası ABD'nin geri geldiğini herkes anladı.

        "UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEĞİMİZİ YİNELEDİK"

        Bükreş 9'lusu ile buluştum, NATO'nun doğu ekibiyle, 3 Baltık ülkesi ile buluştum. Onlara Başkan Putin'e ileteceğim şeyi söyledim. Rusya ile çatışma aramıyorum ama Rusya böyle devam ederse gereken cevabı veririz. Demokratik değerleri korumaktan geri durmayacağız. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik."

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        Haberler Dünya Son dakika! Başkan Erdoğan ile tarihi zirve sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar