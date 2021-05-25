



Bildiride, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki savaş suçları kınanırken uluslararası topluma da Tel Aviv yönetimine Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

İki devletli çözümün sadece İsrail'in "Kudüs dahil olmak üzere işgal ettiği tüm Arap topraklarından" geri çekilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağına işaret edilen bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nden Filistinlilere yardım etmek için çabalarını artırması talep edildi.

17 Mayıs'ta Pakistan Ulusal Meclisi, "apartheid İsrail rejiminin" Filistin halkına karşı artan baskı ve devam eden barbarlıklarını oy birliği ile kabul edilen bildiride kınamıştı.