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    • Dünya
    • 12.05.2021 00:01
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    • 12.05.2021 05:45
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    Terör devleti İsrail'in 'ne saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 35 şehit, 220 yaralı

    Siyonist terör devleti İsrail'in abluka altındaki 'ye yönelik alçak saldırıları sürüyor... ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 10'u çocuk olmak üzere 35 masumun şehit olduğu, 220 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    AJANSLAR
    İsrail'den Filistin'e korkunç saldırılar! Şehit sayısı...

    Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda can kayıplarının arttığını açıkladı.

    Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti.

    220 kişi ise İsrail'in saldırıları sonucu yaralandı.

    TERAVİH NAMAZINDAN SONRA TOPLANDILAR

    Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.

    İSRAİL POLİSİ SES BOMBALARI İLE MÜDAHALE ETTİ

    İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

    Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

    İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis sus sıktı.

        Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

        ŞEHİT SAYISI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

        İsrail saldırılarına gün boyunca devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile şehit sayısının 30'a, yaralı sayısının da 203'e çıktığını bildirdi.

        Mescid-i Aksa'nın içerisinde ve çevresinde gerilim devam ediyor.

        Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediği belirtildi.

        UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR

        İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

            İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı. Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

            İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDE BULUNAN 13 KATLI BİNAYI VURDU

            İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir binayı vurdu.

            İsrail, günlerdir sürdürdüğü insanlık dışı eylemlere dozunu artırarak devam ediyor. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gece yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları füzeli saldırılara dönüştü.

            ULUSLARARASI BASIN SESSİZ KALDI

            Dünyanın gözü önünde, İsrail eliyle başlatılan terör olayları, uluslararası basında adeta Filistinlilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. İsrail ile olan siyasi ilişkileri çerçevesinde yaşanan olayları "terör" veya "İsrail şiddeti" olarak yansıtmaktan kaçınan birçok medya kuruluşu, yaşanan olayların tamamen karşılıklı ve eşit şartlarda yapılan misillemeler olarak yansıtmaya çalıştı.

            Başta İsrail basını olmak üzere ana akım medyanın yürüttüğü algı operasyonu, manşetlere yansıdı.

            UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR

            İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

                İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

                İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

                Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

                UÇUŞLAR DURDURULDU

                İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalima'nındaki tüm uçuşları durdurdu.
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                Haberler Dünya Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 35 şehit, 220 yaralı