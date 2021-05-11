Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda can kayıplarının arttığını açıkladı.
Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 35 Filistinli hayatını kaybetti.
220 kişi ise İsrail'in saldırıları sonucu yaralandı.
TERAVİH NAMAZINDAN SONRA TOPLANDILAR
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.
İSRAİL POLİSİ SES BOMBALARI İLE MÜDAHALE ETTİ
İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.
Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda da Filistinli gençlere müdahale etti.
İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanan gençlere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracı ile tazyikli pis sus sıktı.