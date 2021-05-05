Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?' ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı.