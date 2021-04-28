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    • 28.04.2021 22:39
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    NASA duyurdu: Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu hayatını kaybetti!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Apollo programında aya iniş için kullanılan araca pilotluk yapan Apollo 11 astronotu 'in 90 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bugün hayatını kaybeden Michael Collins'in ardından, Apollo 11 ekibinden sadece doğumlu astronot hayatta kalmış oldu.

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    Apollo 11 ekibinin pilotu öldü!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Apollo programında aya iniş için kullanılan araca pilotluk yapan Apollo 11 astronotu 'in 90 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

    ve 'in 1969'da Ay'a ilk adımlarını atmak için ayrıldığı komuta modülü Columbia'ya pilotluk yapan Apollo 11 astronotu Michael Collins'in 90 yaşında kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiği haberi, ailesi tarafından Amerikan basınına duyuruldu.

    Collins, Columbia modülündeki pilotluk görevi gereği dünyanın uydusuna ayak basmamış ve diğer iki arkadaşının görevini tamamlaması için araçta beklemek durumunda kalmıştı.

    1930 Roma doğumlu Michael Collins, 1952'de ABD Askeri Akademisi'nden mezun olduktan sonra, savaş pilotu ve test pilotu olduğu 'ne katıldı ve 1963'te NASA'ya kabul edildi.

    1969'da Apollo 11 mürettebatına seçilen Collins, NASA'ya ait 'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde ve Buzz Aldrin ile birlikte aldığı 6 aylık eğitimin ardından tarihi ay yolculuğundaki yerini netleştirmişti.

    APOLLO 11 MÜRETTEBATINDAN SADECE BUZZ ALDRİN HAYATTA KALDI
    3 kişilik Apollo 11 mürettebatından aya ilk ayak basan Neil Amstrong, 2012 yılında 82 yaşında vefat etmişti.

    Bugün hayatını kaybeden Michael Collins'in ardından, Apollo 11 ekibinden sadece doğumlu astronot Buzz Aldrin hayatta kalmış oldu.

    Ay yüzeyine ayak basmış tek yaşayan insan olan Aldrin, görev arkadaşı Collins'in vefat haberi üzerine Twitter'dan, "Sevgili Mike, her nerede olacaksan ol, bizi her zaman ustaca yeni zirvelere ve geleceğe taşıyacak ateşe sahip olacaksın. Seni özleyeceğiz. Huzur içinde yat." şeklinde duygularını paylaştı.

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