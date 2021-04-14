DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BİLGİ VERİLDİ

Diplomatik kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini kaydetti.

Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise söz konusu geçişler iptal edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı.