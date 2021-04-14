Rusya ve Ukrayna arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Türkiye ise bölgede tansiyonu düşürecek açıklamalar yaptı. Dünya, nefesini tutmuş bölgeyi takip ederken Rusya son dakika kararı aldı. COVİD-19'u bahane ederek Türkiye'ye olan tüm uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırdı. Haftada gidiş-dönüş olmak üzere sadece iki sefer düzenleneceği açıklandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) isyan bayrağını açtı. Rus turizmcilerin zarara uğradığını birçoğunun da iflasın eşiğine geldiğini açıkladı. Söz konusu dönemde 533 bin tur paketinin satıldığını belirten ATOR, zararın 413 milyon dolara çıktığını ve 1 milyon turistin mağdur olduğu açıklandı. (BETÜL ALAKENT)