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    • Dünya
    • 28.02.2021 01:58
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    • 28.02.2021 02:00
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    Savunma Bakanı , gemiyi hedef alan patlamanın arkasında 'ı gösterdi

    Savunma Bakanı , 'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında 'ın olabileceğini iddia etti.

    AA
    Körfez'de gerilim had safhada! İsrail'den İran iddiası

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yaptı.

    "OLAYIN ARKASINDA İRANLILAR..."

    İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.

    Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

    İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

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