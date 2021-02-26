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    • 26.02.2021 07:13
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    Son dakika: ve için karar belli oldu: Para ödeyecekler

    Son dakika haberi... Uzun süredir herkesin merakla sorduğu " ve yerel yayıncılara para ödeyecek mi?" sorusu yanıt buldu. Facebook ve Google'ın yerel yayıncılara para ödemesini öngören yasayı onayladı. Bu kararın açıklanması ile diğer ülkelerden de nasıl bir karşılık geleceği merak konusu oldu.

    Facebook ve Google para ödeyecek

    Son dakika haberi... Uzun süredir herkesin merakla sorduğu "Facebook ve Google yerel yayıncılara para ödeyecek mi?" sorusu yanıt buldu.

    DÜNYADA BİR İLK
    Ülkenin parlementosu, Facebook ve Google gibi dijital devlerin haber içeriği için yerel yayıncılara ücret ödemesini öngören yasayı kabul etti. Böylece, internet devleri platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili dünyada ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldı.

    Düzenlemenin başka ülkelere de emsal olması bekleniyor. Başbakan Scott Morrison, yeni yasayı Hindistan, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık liderleriyle görüştüğünü söyledi.

        Parlemento onayının ardından daha önce senatodan bazı değişikliklerle geçen yasa Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş oldu.

        HABERCİLERİN ELLERİ GÜÇLENECEK
        Haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngören yasa bu yolla habercilerin elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Bu arada yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı tanıyor. Facebook ve Google'ın talebiyle yasaya teknoloji şirketlerine hangi içerikler için yasa kapsamındaki düzenlemelere tabi olduklarının önceden bildirilmesini öngören bir madde eklendi.

            AVUSTRALYA BOYUN EĞMEDİ
            Facebook             17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.

            Avustralya da ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle, Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurduğunu açıklamıştı. Daha sonra Facebook geri adım atarak, sosyal medya platformunda haberlere erişimi tekrar açacağını bildirmişti.

            GOOGLE TEHDİT ETMİŞTİ
            Avustralya            , Nisan 2020'de, teknoloji şirketlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu. Google ise yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

                Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "küstahlık" diye nitelediği bu kararın ardından yasa tasarısından geri adım atmayacaklarını söylemiş ve "Büyük teknoloji şirketleri dünyayı değiştiriyor olabilir ama dünyayı yönetemezler" demişti.

                Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ve Nine Entertainment'ın yanı sıra Rupert Murdoch'un News Corp şirketiyle haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

                KANADA'DA YASA YAZIN ÇIKACAK
                Kanadalı medya kuruluşları, Google ve Facebook'un Avustralya'daki haber paylaşım yasağından geri adım atma kararını ve yasanın çıkmasını desteklediklerini açıkladı. Bir lobi grubu olan News Media Canada'nın başkanı John Hinds, Avustralya'nın dijital platformların gazetecilik için ödeme yapması için baskı yapan hükümetlerin ön saflarında yer aldığını belirterek ülkesinde de yasa çıkması için çalışmalar yapılacağını açıkladı.

                    Hinds, Kanada'nın Avustralya'nınki gibi bir modeli benimsemesini destekledi. Toronto Star'ın sahibi Torstar da ve diğer medya kuruluşları da online reklamcılık gelirlerinin çoğunun Google ve Facebook gibi dijital devler tarafından sömürüldüğüne dair şikayetlerden sonra Ottawa'nın yaz aylarında kendi yasal çerçevesini çıkaracağını açıkladı.
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