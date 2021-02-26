Hinds, Kanada'nın Avustralya'nınki gibi bir modeli benimsemesini destekledi. Toronto Star'ın sahibi Torstar da ve diğer medya kuruluşları da online reklamcılık gelirlerinin çoğunun Google ve Facebook gibi dijital devler tarafından sömürüldüğüne dair şikayetlerden sonra Ottawa'nın yaz aylarında kendi yasal çerçevesini çıkaracağını açıkladı.