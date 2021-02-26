Son dakika haberi... Uzun süredir herkesin merakla sorduğu "Facebook ve Google yerel yayıncılara para ödeyecek mi?" sorusu yanıt buldu.
DÜNYADA BİR İLK
Ülkenin parlementosu, Facebook ve Google gibi dijital devlerin haber içeriği için yerel yayıncılara ücret ödemesini öngören yasayı kabul etti. Böylece, internet devleri platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili dünyada ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldı.
Düzenlemenin başka ülkelere de emsal olması bekleniyor. Başbakan Scott Morrison, yeni yasayı Hindistan, Kanada, Fransa ve Birleşik Krallık liderleriyle görüştüğünü söyledi.