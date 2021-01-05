Lüks otelin banyo küvetinde ölü bulundu! Kan donduran polis raporu ortaya çıktı: Uçuş görevlisinin dehşete düşüren sonu

The Sun'ın haberine göre, Filipinler Havayolları hostesine kabin ekibi tarafından CPR verildi fakat cevap vermedi.



"TOPLU TECAVÜZE UĞRAMIŞ OLABİLİR"

Daha sonra üç arkadaşı ve otel personeli tarafından Makati hastanesine götürüldü, ancak doktorlar hastaneye vardığında uçuş görevlisinin hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı.