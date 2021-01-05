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    • Dünya
    • 05.01.2021 12:02
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    • 05.01.2021 12:02
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    Lüks otelin banyo küvetinde ölü bulundu! Kan donduran polis raporu ortaya çıktı: Uçuş görevlisinin dehşete düşüren sonu

    Dünya uçuş görevlisi 'nn gizemli şekilde ölümünü konuşuyor. Yeni yılı arkadaşları ile kutlamak için ’nın kendinde lüks bir otele yerleşen Dacera'nın kan donduran ölümü arkadaşları ve ailesini şoke etti. Genç kadın partide birkaç meslektaşı ile birlikteydi ve onlardan biri olan , sabah 10 civarında uyandığında Christina’nın banyoda uyuduğunu fark etti. Genç kadının cansız bedeni lüks otelin banyosunda bulunurken, polisin hazırladığı raporlar kan donduran gerçeği gözler önüne serdi.

    Banyo küvetinde ölü bulundu!

    Dünya Uçuş görevlisi olarak görev yapan Christina Angelica Dacera'yı konuşuyor! Christina Angelica Dacera, yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için Manila'nın Makati kentindeki dört yıldızlı bir otele yerleşti.



    BANYODA BULUNDU
    23 yaşındaki kadın, partide birkaç meslektaşı ile birlikteydi ve onlardan biri olan Rommel Galida, sabah 10 civarında uyandığında Christina'nın banyoda uyuduğunu fark etti.

    VÜCUDU MAVİ RENGE DÖNMEYE BAŞLADI
    Galida, yatmadan önce Filipinli hostesi bir battaniyeyle örttüğünü söyledi. Fakat birkaç saat sonra uyandığında onu bilinçsiz buldu ve vücudunun mavi renge dönmeye başladığını anladı.

    The Sun'ın haberine göre, Filipinler Havayolları hostesine kabin ekibi tarafından CPR verildi fakat cevap vermedi.

    "TOPLU TECAVÜZE UĞRAMIŞ OLABİLİR"
    Daha sonra üç arkadaşı ve otel personeli tarafından Makati hastanesine götürüldü, ancak doktorlar hastaneye vardığında uçuş görevlisinin hayatını kaybetmiş olduğunu açıkladı.



    Raporlara göre memurlar, grubun kiraladığı odalardan birinde özel bir partiye yaklaşık 10 kişinin katıldığını belirtti. Polisler, genç kadının tecavüze veya toplu tecavüze uğramış olabileceği üzerinde duruyor.



    Polis ayrıca, kadının uyuşturucu veya alkol alıp almadığını görmek için toksikoloji raporunu bekliyor.

    İkincil ölüm nedeninin ise anevrizma olduğu belirlendi.


    Soruşturma ise hala devam ediyor.

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