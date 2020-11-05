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    • Dünya
    • 05.11.2020 Gazete
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    Trump'ın kazanma ihtimalinin belirmesi ile piyasalar yükseldi

    Tüm dünya sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi mı, Demokrat mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Amerika seçimleri hem hem de 'de dikkatlice izlenmeye devam ediyor. Trump'ın kazanma ihtimalinin belirmesi ile 'daki alıcılı ve pozitif seyir devam etti.



    Amerika     seçimleri hem küresel piyasalarda hem de Türkiye'de dikkatlice izlenmeye devam ediyor. Daha önce anketlerde Biden'ın önde gitmesiyle farklı satın almalara yönelen ABD piyasaları Trump'ın önde gitmesiyle birlikte yükselişe geçti.



    Analistler Trump'ın kazanmasının piyasalar açısından olumlu algılandığını, belirsizlik yerine bilinen bir yönetim anlayışının tercih edildiğini söyledi.



    Türkiye'de de Borsa İstanbul açılışla birlikte pozitif bir görünüm sergiledi. Trump'ın kazanma ihtimalinin belirmesi ile de Borsa İstanbul'daki alıcılı ve pozitif seyir devam etti.

    Ancak analistler seçim sonuçlarının tartışılmasının ve mahkemeye gitmesinin özellikle ABD piyasalarında çok sert fiyatlamalara da yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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