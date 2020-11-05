Trump'ın kazanma ihtimalinin belirmesi ile piyasalar yükseldi





Analistler Trump'ın kazanmasının piyasalar açısından olumlu algılandığını, belirsizlik yerine bilinen bir yönetim anlayışının tercih edildiğini söyledi.







Türkiye'de de Borsa İstanbul açılışla birlikte pozitif bir görünüm sergiledi. Trump'ın kazanma ihtimalinin belirmesi ile de Borsa İstanbul'daki alıcılı ve pozitif seyir devam etti.



Ancak analistler seçim sonuçlarının tartışılmasının ve mahkemeye gitmesinin özellikle ABD piyasalarında çok sert fiyatlamalara da yol açabileceği uyarısında bulunuyor.