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    • 28.10.2020 20:32
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    'nin eski yıldızı 'den İslam düşmanı Macron'a sert sözler: "Tiksiniyorum"

    Bir dönem forması giyen Fransız futbolcu , Macron'un İslam ve karşıtı sözlerine sert bir şekilde cevap verdi. Rami, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Tiksiniyorum" dedi.

    Geçen sezon forması giyen , İslam ve düşmanı Emmanuel Macron hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.



    Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Fransız oyuncunun açıklamaları şöyle:

    "Tüm kalbimle söylüyorum. Bugün hiç gururlu değilim, resmen tiksindim. Hatta kalbim kırıldı. Kırıldı çünkü biliyorum ki her şeye gülemeyiz. Hele böyle bir dönemde. Ve Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde çok kırılıyorum ve utanıyorum. Çok utanıyorum, tamam sizi tanıma şansım oldu. Sorun yok, tamam Şeref Nişanı, Elysee Saray...

    Açıkça söylüyorum, bu benim düşüncem. Tiksiniyorum. Ben yurt dışındayım, arada bir bakıyorum ama artık susamam. Tabii ki ben müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki Müslümanlar mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki en ufak bir sorunda hep Müslümanlar ön plana çıkartılıyor. Müslümanlara ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum."

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    Haberler Dünya Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adil Rami'den İslam düşmanı Macron'a sert sözler: "Tiksiniyorum"